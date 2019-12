Přes pět milionů korun má stát modernizace vybraných učeben mělnických středních škol – tamní stavební průmyslovky a Gymnázia Jana Palacha.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Průmyslovka by se měla dočkat jak IT techniky zkvalitňující výuku odborných a přírodovědných předmětů a cizích jazyků, tak třeba nábytku do učebny pro výuku o stavebních materiálech. Učebna pro výuku grafických odborných předmětů zase má získat nový plotr a dataprojektor. Počítá se také s doplněním datové sítě, pořízením SSD disků pro nynější počítače v kmenových učebnách i notebooků a externích disků pro vyučující.