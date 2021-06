Panter i žralok, dvě desítky jednotek poháněných elektřinou, ale i deset motorových. To má vonět novotou na středočeských kolejích – a ne někdy v pohádkové budoucnosti. Na tom, že tahle doba má být na dohled, už od roku 2023, se dohodli zástupci hejtmanství a magistrátu vystupující v roli objednatelů veřejné dopravy.

Nová vozidla pro čtyři tratě. Vlastně pro pět

Podrobnosti o chystaných nákupech zveřejnil Oldřich Buchetka, mluvčí krajské příspěvkové organizace IDSK; Integrované dopravy Středočeského kraje. Připomněl, že novým vlakům už nemá chybět celoevropsky zaváděné zabezpečovací zařízení ETCS – a ty elektrické také budou připraveny na plánovanou konverzi ze stejnosměrné soustavy elektrického napájení na střídavou.

Určeny mají být pro železniční tratě z Prahy do Kralup nad Vltavou – včetně pokračování dále do Ústeckého kraje – a také na příměstské linky S6 a S7, spojující s hlavním městem Beroun a okolí i část regionu Prahy-západ. Sloužit mají také cestujícím na lince S75 jezdící z Berouna přes Křivoklát do Rakovníka.

„Zároveň panuje shoda na pořízení nových velkokapacitních vlaků do roku 2030 na nejvytíženější linku S7 do Berouna i na plánovanou trať na Letiště Václava Havla Praha včetně modernizované trati do Kladna,“ připomněl Buchetka, že když představitelé kraje i hlavního města probírají své představy, kývají na souhlas obě strany.

Pokud jde o v současnosti používané elektrické jednotky CityElefant, nyní postupně procházející modernizací, zůstanou nadále v provozu. Ještě ve své dospělosti jimi mají cestovat děti, které se teprve narodí. S jejich provozem se totiž počítá zhruba do roku 2045.

Nejlepší agitace: pohodlnější svezení než v autě

Aktuální plány počítají s tím, že po citelném propadu počtu cestujících v době koronavirových omezení bude pokračovat dřívější trend: na páteřních trasách, především spojnicích lidnatějších regionů s Prahou, se očekává nárůst počtu pasažérů. Ten podle mínění radního Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) ještě umocní rozvoj systému Pražské integrované dopravy a budování parkovišť P+R u nádraží.

Ředitel IDSK Zdeněk Šponar současně připomíná, že modernizace železniční dopravy na klíčových příjezdových trasách do Prahy je nezbytná. Jen tak je podle jeho slov možné rozumně přimět občany k tomu, aby místo využívání vlastních aut dávali ve větším měřítku přednost používání veřejné dopravy. „Cesta po železnici je v zásadě nejpohodlnější,“ poznamenal Šponar. Právě prohlubování tohoto pohodlí se má stát tou nejúčinnější přesvědčovací kampaní.

Pohled na budoucnost vlakové dopravy

- Od roku 2023 bude 10 nových motorových jednotek RegioShark jezdit na tratích z Prahy přes Rudnou do Prahy do Berouna (linka S6) a návazně přes Křivoklát do Rakovníka (linka S75).

- Do roku 2024 je v plánu objednání až 22 nových elektrických třívozových jednopodlažních jednotek Škoda RegioPanter s kapacitou 240 míst a 10 nových motorových dvouvozových jednotek Pesa RegioShark s kapacitou 120 míst u nynějšího dopravce České dráhy.

- Nové RegioPantery budou v úseku Praha–Kralupy nad Vltavou ve špičkách spojovány po dvou s celkovou kapacitou 480 míst (nyní používaný třívozový CityElefant pojme 310 cestujících). Část z nich také nahradí dnešní soupravy se staršími patrovými vozy taženými klasickými lokomotivami na lince S7 do Berouna. Ty pak budou využity na trati z Prahy do Všetat, Mělníka a Mladé Boleslavi (a nabídnou zde bezbariérový přístup).

- Pro desetiletý horizont rozvoje se počítá s pořízením nových velkokapacitních dvoupodlažních čtyřvozových elektrických jednotek s kapacitou kolem 400 míst. Určeny mají být pro nejvytíženější linku S7 z Prahy do Berouna a také pro nové železniční spojení na letiště Václava Havla Praha včetně modernizované trati do Kladna. První etapa modernizace kladenské trati by měla být hotová v roce 2026, zbytek trati včetně nového úseku na letiště a do centra Prahy pak v roce 2029. Dopravce, který tyto nové vlaky pořídí a bude provozovat, má vzejít z výběrového řízení. Bude také třeba upravit nástupiště na délku 220 metrů, jestliže ve špičkách mají být tyto jednotky spřahovány po dvou (s kapacitou až 800 míst).

- Další rozvojové plány: elektrifikace dosud neelektrizovaných tratí z Prahy do Mladé Boleslavi, do Berouna přes Rudnou, do Vraného nad Vltavou a dál do Posázaví i takzvaného Pražského Semmeringu. Nákupy nových vlaků: elektrických nebo hybridních jednotek s kapacitou 240 (případně 160) míst; pro zbývající neelektrifikované tratě mají být pořizovány vlaky poháněné elektřinou z baterií nebo vodíkem (už se nepočítá s Dieselovým motorem – a ani s benzinovým).

Zdroj: Oldřich Buchetka, Integrovaná doprava Středočeského kraje