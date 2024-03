/FOTOGALERIE, VIDEO/ V Mělníku padly další stromy. V Nádražní ulici se od středečních ranních hodin kácelo. Akce předchází rekonstrukci silnice plánované na letošní rok. Projekt počítá s výsadbou nových dřevin.

Kácení v ulici Nádražní zkomplikovalo dopravu | Video: Radka Srbová

Od středečního rána byla doprava v Nádražní ulici komplikovaná. Část úseku u vlakového nádraží byla uzavřena a pod dozorem městských strážníků. Kácely se tam velké stromy před chystanou rekonstrukcí vozovky, která proběhne v následujících měsících. Na dopravu v Mělníku bude mít uzavírka zásadní dopad. Hlavně co se tranzitní dopravy týče.

Práce ovlivní provoz na silnicích I/9 a I/16, v úseku od čerpací stanice až k vlečce kovošrotu. „V loňském roce bylo na stavbu vydáno stavební povolení a byla dokončena projektová dokumentace pro zpracování stavby. Ve druhé polovině letošního roku předpokládáme zahájení výběrového řízení na zhotovitele," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Zdroj: Radka Srbová

Opravy by měly začít ještě letos a pokračovat i v roce následujícím. Ulice bude kompletně uzavřena. Objízdnou trasu ŘSD zatím nezveřejnilo.

Místo vykácených stromů počítá projekt s vysazením zeleně, která má více oddělit pěší trasu od průtahu.

Bezručova ulice v ohrožení

Opravy za zhruba 95 milionů korun jsou pro město výhodné, protože částka nepůjde z rozpočtu města. Zavřít jednu z hlavních mělnických tepen, kterou projede denně v průměru jedenáct tisíc vozidel, však bude komplikací. Město proto vymýšlí strategii, jak předejít přesunu nákladní dopravy do Bezručovy ulice, pro kterou by taková zátěž byla neúnosná.

„Bezručova určitě takovou zátěž nezvládne, proto už v tuto chvíli aktivně připravujeme opatření, jak tomu předejít. Kromě plánování s městskou a státní policií jsme oslovili firmu, která by do ulice umístila detekční zařízení kompatibilní s městskými systémy, jež by umožnilo efektivně sankcionovat každé neoprávněné vjetí vozidla," uvedl mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl.