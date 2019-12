Koncem listopadu se uskutečnilo finále již dvanáctého ročníku Logické olympiády, kterou každý rok pořádá Mensa ČR. Soutěž odhaluje skryté talenty a pomáhá školám vyhledávat nadané děti.

Vojtovi je 13 let a logické olympiády se zúčastnil letos podruhé. | Foto: Marta Dušková

Z mělnického regionu se ve finální soutěži umístil na 31. místě v kategorii žáků druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií Vojtěch Beneš, student třetího ročníku osmiletého studia na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku. Vojtovi je 13 let a logické olympiády se zúčastnil letos podruhé. V loňském roce nepostoupil do krajského kola. Jak sám říká, má rád matematiku a zúčastňuje se při škole všech možných olympiád. Většinou postoupí do krajského kola a umístí se do desátého místa. Vojtu kromě matematiky baví sport. Je výrazným talentem v bojovém umění taekwondo, ve kterém získal již řadu ocenění. V soutěží národní taekwondo ligy v závodu Nextgen v Praze obdržel Vojtěch Beneš v neděli 24. listopadu zlatou medaili.