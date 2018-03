Studenti budou stávkovat za dodržování ústavy

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 19 730 Kč

Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19730 kč, mzda max. 29680 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: magisterské vzdělání, řídící schopnosti, prokazatelnou praxi ve vedoucí pozici - preferuje se 5 let a více, praktická zkušenost s vedením týmu, praxe v ekonomickém řízení, tvůrčí a koncepční myšlení, výborné komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce,vysoká odolnost vůči stresu, aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, znalost práce na PC (MS Office), řidičský průkaz sk. B, trestní bezúhonnost, Výhodou:, - znalost práce v oboru organizace a řízení vzdělávacích projektů a institucí, zkušenosti s projektem financovaným z dotací EU ve fázi udržitelnosti, znalost problematiky státní památkové péče, praxe ve státních příspěvkových organizacích, Nabízíme: možnost prodloužení pracovního poměru, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, bezplatné vstupy na památkové objekty NPÚ i pro rodinné příslušníky, UCHAZEČI DORUČÍ PÍSEMNOU ŽÁDOST NEJPOZDĚJI DO 15.3.2018, MUSÍ OBSAHOVAT:, - motivační dopisv českém a ve světovém jazyce, který uchazeč aktivně ovládá, strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů, stručná vlastní představa o způsobu řízení a organizaci vzdělávacího projektu Schola naturalis, osobní zkušenosti s pěti motivačními a aktivizačními metodami, které uchazeč považuje za nejzajímavější a nejúčinnější, Témata edukačních programů:, SKUPINA A:, -barokní zámek, zámek jako letní šlechtické sídlo; obraz šlechtice-intelektuála, celý svět ve veltruském parku; zahrady a parky; filozofická rovina kulturní krajiny; život na zámku; památková péče; restaurování, SKUPINA B, - člověk a krajina; pozitivní a negativní dopady zásahu člověka do krajiny; ekosystémy veltruského parku; funkce vody v krajině; ekologické zemědělství; hospodářská zvířata, myslivost v zámeckém areálu, SKUPINA C, - výtvarná tvorba v krajině, zahradní architektura jako umění, poezie krajiny, Místo výkonu práce: , STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY. Pracoviště: Národní památkový ústav 01, Ostrov, č.p. 59, 277 46 Veltrusy. Informace: Pavel Ecler, +420 725 708 552.