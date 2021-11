Žáci a studenti absolvují většinu své praxe na školním statku, kde se nalézají vinice i vinné sklepy, květinářské skleníky či ovocné sady. Přestože už je podzim a většina plodin je sklizena, ani v těchto dnech žáci nezahálejí a na školních pozemcích se aktuálně věnují například sklizni červené řepy. Jak potvrzuje vedoucí střediska školního statku Jindřiška Hejtyková, velký zájem je například o farmářské bedýnky, kterých měsíčně vyexpedují na 120 kusů.

„Bedýnka obsahuje nejen sezónní produkty, ale i takové, které jsou vhodné k uskladnění. Nyní je to například červená řepa, brambory, cibule nebo třeba jablka. Na Vánoce pak připravujeme do bedýnek pro naše zákazníky vše, co je potřeba do bramborového salátu,“ popsala dále aktivity studentů Jindřiška Hejtyková.

Na úseku květinářství, které má Jindřiška Hejtyková na školním statku na starosti, se žáci věnují v těchto dnech i výrobě mikulášských březových metliček, které opatřují bílým a zlatým nástřikem, ty následně statek dodává svým odběratelům.

„Na podzim nám asi nejvíce času dále zabere výroba dušičkových a posléze adventních věnců. Na dušičky jsme vyrobili dvanáct set věnců, nyní počítáme s tím, že vyrobíme okolo tisíce kusů jedlových adventních věnců,“ dodala Jindřiška Hejtyková.

Na vánoční stůl pěstují v mělnickém školním statku každoročně též 3000 květin - vánočních hvězd a bramboříků.