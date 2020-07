Vyplývá to ze slov Kristýny Kaprálové ze Sportu Kralupy, organizace, která zařízení provozuje. „Zájem studentů o takovou brigádu sice je velký, akorát ne všichni vydrží celou dobu. Pár lidí si práci zkusí a pak odpadnou,“ popsala Kristýna Kaprálová s tím, že organizace ale má s brigádníky spíše pozitivní zkušenost. Hlásí se prý hlavně maturanti nebo středoškoláci. „Pak tady máme i někoho z vysoké, ale to je spíš menšina,“ doplnila Kaprálová.

Na koupaliště organizace nabírá především plavčíky, jejich výpomoc nebo pracovníky pro půjčovnu. „Mimo letní prázdniny máme spíš stálé brigádníky, kteří u nás pracují už nějakou dobu. Ty po létu přemístíme třeba na bazén nebo případně na zimní stadion. Nové brigádníky jinak nepřijímáme,“ dodala Kristýna Kaprálová.

Brigáda na poště

Další organizace, která dává létě studentům možnost výdělku, je Česká pošta. Podle specialisty pro komunikaci Iva Vysoudila zájem o tuto možnost obecně přetrvává. „Evidujeme zájem například z řad studentů, kteří se do prostředí pošty také pravidelně vracejí,“ podotkl Vysoudil s tím, že mezi další zájemce o brigády patří například důchodci i bývalí zaměstnanci pošty nebo děti zaměstnanců.

„Celkový zájem o brigády v letošním roce je srovnatelný s rokem předchozím. Nově evidujeme větší zájem uchazečů z odvětví stravování, hotelnictví nebo obchodu. Předpokládáme, že to souvisí s omezením provozu v těchto odvětvích z důvodů pandemie“ upozornil Vysoudil.

V rámci pobočkové sítě v letních měsících pošta využívá studenty poštovní školy, kteří chodili v průběhu roku na povinnou praxi. V divizi logistiky potřebují brigádníky na třídění balíků, listovních zásilek a doručování. „Zaučení trvá kratší dobu než v pobočkové síti. Jedná se především o manuální zájem,“ poznamenal Vysoudil a zdůraznil, že jako výpomoc jsou brigádníci během dovolených a nemocí pro poštu nezbytní a se studenty mají vesměs pozitivní zkušenosti.

U pobočkové sítě prý převažují zájemci z řad studentů poštovního oboru, následuje ekonomický obor a humanitní, pedagogický. V divizi logistiky se jedná o mix studijních oborů, ale převažují studenti z technických oborů, obchodu a ekonomického směru.

Práce na poli neláká

Naopak menší je o brigády v oblasti zemědělství. Potvrdil to například Milan Hanč, majitel Jahodárny Vraňany. „Studenti zemědělských škol budou spíš chtít firmy řídit a nebudou chtít jít pracovat na takovou brigádu,“ řekl Hanč, podle kterého pro české studenty zemědělství představuje velmi okrajovou záležitost.

Přes sezonu v jahodárně nabírat brigádníky zkoušeli. „Měli jsme pár českých studentů, ale bohužel to za jeden den ve většině případů vzdali a řekli, že si to rozmysleli. Asi je to pro ně značně fyzicky náročná práce a chybí jim pracovní návyky“ shrnul své poznatky Milan Hanč.

Jiří Štraub