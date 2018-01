Středoškoláci budou cvičně rozhodovat o hlavě státu

Mělnicko – Středoškoláci po celé republice budou dnes a zítra vybírat novou hlavu státu. Na středních školách se totiž koná II. kolo Studentských prezidentských voleb. Projekt organizuje Jeden svět na školách (JSNS) v rámci vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Středoškoláci v minulých letech cvičně volili například zástupce do Evropského parlamentu (2014), zastupitele do krajů (2012) či kandidáty do první přímé volby prezidenta ČR (2012). Na zaregistrovaných školách proběhly také Studentské parlamentní volby 2017 v souvislosti s konáním reálných voleb do Poslanecké sněmovny. Ve středoškolských volbách tehdy hlasovalo celkem 281 škol, z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol a 36 středních odborných učilišť. Studenti při nich odevzdali celkem 40 068 platných hlasovacích lístků.

S vervou se pustili i do prvního kola Studentských prezidentských voleb. To se přitom uskutečnilo mezi studenty již ve dnech 12. a 13. prosince 2017. V něm zvítězil Jiří Drahoš (33,59 %), následován Milošem Zemanem (19,95 %), na třetí pozici se umístil Marek Hilšer (13,23 %). Za nejmladším prezidentským kandidátem skončil Pavel Fischer (9,57 %) dále Michal Horáček (9,26 %), Mirek Topolánek (6,25 %), Jiří Hynek (3,04 %), Petr Hannig (2,72 %) a Vratislav Kulhánek (2,39 %).

Zájem středoškoláků se nyní obrací k horkým kandidátům na prezidentský úřad k Miloši Zemanovi a Jiřímu Drahošovi.



Jak dopadnou studentské volby na 337 středních školách po celé České republice, které se k projektu přihlásily, je zatím ve hvězdách. Pokud se nezletilí voliči přikloní ke svým výsledkům z prosince loňského roku, výsledek je nasnadě. Tentokrát do školních volebních uren vhodí hlasovací lístky na 158 gymnáziích, 141 Středních odborných školách a 38 Středních odborných učilištích. Stranou nezůstávají ani středoškoláci z našeho regionu. Hlasování si tak nenechají ujít studenti mělnického Gymnázia Jana Palacha, Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické z Kralup nad Vltavou nebo z Gymnázia Františka Palackého z Neratovic.

„Zájem škol je veliký, a to i přesto, že se Studentské volby konají již potřetí. Vyučující projevili přání i o II. kolo prezidentských voleb, což jsme zohlednili a rozhodli jsme se ho uspořádat. Potvrzuje se, že Studentské volby považují za smysluplný projekt, který středoškoláky atraktivní formou seznamuje s principy zastupitelské demokracie a přispívá k výchově aktivních občanů,“ říká Karel Strachota, zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách. Výsledky voleb, které vyhodnotí nezávislá výzkumná agentura Kantar Millward Brown, budou zveřejněny ve středu 17. ledna odpoledne.

- Cílem projektu je posílit aktivní, zodpovědné a sebevědomé občanství budoucích prvovoličů, kteří se na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb zcela konkrétně seznání s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

- Výsledky Studentských voleb jsou vnímány jako specifická výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích.

- Do prvního kola Studentských prezidentských voleb ve dnech 12. a 13. prosince se zapojilo 397 středních škol z celé České republiky. Studenti si vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Výsledky včas odevzdalo 384 škol, z toho 171 gymnázií, 170 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků.