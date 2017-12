Studenti z Neratovic uspěli na soutěži v Mratíně

Mratín - Unikátní soutěž v přípravě bramborového salátu se v Mratíně uskutečnila letos už pojedenácté. V sobotu 2. prosince se na ni sjelo hned rekordních 23 týmů. Polovinu z nich tvořili junioři. Do neobvyklého klání před tisícovým publikem se pustila tříčlenná družstva například z Lomnice nad Popelkou, Varnsdorfu, Vodňan, Příbrami a také až z Jeseníku. Nechyběly však ani domácí závodnice.

Podle pravidel bylo jejich úkolem připravit 2 kilogramy salátu dle vlastní receptury, a to za výhradního využití dovezených surovin i nádobí. Majonézu dodal hlavní sponzor Vitana Byšice. Přesně v deset hodin se s vervou pustila do práce a poté svoje vzorky předkládala osmičlenné porotě v čele s předsedkyní, herečkou Markétou Hrubešovou. Ta je sama vášnivou kuchařkou a také uznávanou autorkou dvou kuchařek a jednoho pohádkového příběhu pro děti Pan Brambora a jeho kamarádi. I v něm se objevují recepty na jídla, které mohou společně připravovat se svými rodiči či prarodiči. Sympatická předsedkyně se Deníku svěřila, že bramborový salát má ráda.

„Patří k Vánocům, které mám také ráda a neumím si jedno bez druhého ani představit. Bramborový salát dělám i během roku, ale pouze odlehčený. V Mratíně jsem poprvé a organizátoři mi pochopitelně udělali obrovskou radost, že mi svěřili tak zodpovědnou roli.“

V porotě v minulých letech zasedli i další umělci, ať už vzpomeneme zpěvačku a herečku Petru Černockou, moderátora Jana Rosáka či herce Jakuba Koháka.

Mezi soutěžními výtvory se stal překvapením salát ze speciální odrůdy fialových brambor i s přidanými křepelčími vejci.

“Vsadili jsme na tradiční recepturu vylepšenou opečenou slaninou. Brambory jsme vařili ve vývaru z cibule, zeleniny a divokého koření. Teprve poté jsme brambory oloupali a dali do okurkového láku,” prozradil kapitán týmu Tomáš Rybín. “Trik je v tom, že po uvaření brambory šokujete chladným okurkovým lákem a do salátu přidáte trochu nastrouhaných brambor zakapaných citronem. To salátu přidá příjemnou kyselost,” dodal Rybín, reprezentující Střední odborné učiliště gastronomie a služeb Poděbrady. Přesně ve 13 hodin porota zveřejnila výsledky. První příčku v kategorii senior obhájili loňské vítězství soutěžící z Jeseníku, vedeni farmářem Martinem Pánkem, který vyhrál už pošesté. Špatně si nevedli ani domácí, obsadili druhou pozici a za nimi tým ze sousedních Měšic. V juniorské kategorii vyhráli již zmínění studenti z Poděbrad, následováni žáky Středního odborného učiliště potravinářského Praha 4 Písnice a třetí místo získali studenti SOŠ a SOU Neratovice.

„Celá porota se na vítězném salátu shodla, klasika je klasika. To pro nás bylo poměrně zásadní vodítko. U nás doma má salát na starosti maminka, připravuje bramborový salát podle vídeňské receptury,” řekla na závěr herečka a porotkyně Markéta Hrubešová.