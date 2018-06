Studenti zmizí, školy se chystají na rozsáhlé rekonstrukce

Střední Čechy – Hned, jak to jen jde, vyráží spousta motoristů – někteří z nich však bohužel do svého cíle v pořádku nedojedou. Tak to vypadá rok co rok při odjezdu na prázdniny, kdy Prahu i další velká města opouštějí spousty lidí. Letos plány řady rodin ovlivnil kalendář: škola končí těsně před víkendem. Zvláště v pátek vpodvečer a během soboty lak lze očekávat na hlavních výjezdních trasách velmi silný provoz. A podle dřívějších zkušeností (navíc z dob, kdy bylo méně uzavírek a dopravních omezení) i kolony a nehody.