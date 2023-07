/VIDEO, FOTO/ Mělník po supercelární bouřce, která se přes město přehnala v neděli 30. července, odklízí nepořádek a sčítá škody. Podle radního pro dopravu Jindřicha Špergla od časných ranních hodin pracují všichni, kdo jsou k dispozici.

Rožkovo údolí Mlazice | Video: Jaroslav Vrba

Přímo v Mělníku se propadla vozovka, v Liběchově voda zatopila část silnice i s autem. „Celkem jsme na Mělnicku vyjeli kvůli bouři šestačtyřicetkrát. Jednalo se o nejpoškozenější území Středočeského kraje. Naštěstí nebyl nikdo ohrožen na životě. Většinou se jednalo o pády stromů na komunikaci, zatopené sklepy nebo plavající automobil,“ uvedla Deníku mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková s tím, že aktuálně hasiči na Mělnicku nikde nezasahují.

Bouřky na Mělnicku: Voda zatopila silnici, v Mělníku se propadla vozovka

„Včerejší přívaly vody napáchaly značné škody na místních komunikacích. Pracovníci SUK jsou od rána v terénu a mapují rozsah škod. Odpoledne proběhne první koordinační porada, kde budeme řešit způsob jejich odstranění,“ informoval obyvatele Mělníka radní Špergl na facebookové stránce města.

„Všichni pracovníci jsou v terénu. V odpoledních hodinách bude probíhat koordinační schůzka, kde je jasné, jaké škody přívalový déšť napáchal,“ řekla mluvčí města Alena Matějčková.

Bývalý starosta Mikeš zřejmě přijde o práci. Funkci šéfa odboru noví radní zruší

V terénu jsou i podle slov ředitele technických služeb Jana Rohlíka (Mělník 2022) všichni zaměstnanci, kteří nemají dovolenou. „Odklízíme od šesti od rána. Vyjela veškerá technika snažíme se vrátit vše do pořádku,“ upřesnil Rohlík, který také zmínil, že se uvažuje nad víkendovou pohotovostí nejen v zimním období, když napadne sníh. „Je na místě se zamyslet, zda by v budoucnu nebyla taková změna ku prospěchu. Máme dosavadně pohotovost jen na veřejné osvětlení. V případě bouře by mohli zaměstnanci vyjet hned, jak by to počasí dovolilo,“ dodal ředitel organizace spadající pod město.

Problémy v dopravě

Silná bouře zkomplikovala také vlakovou dopravu. „Ve stanici Všetaty došlo k přerušení dodávky elektřiny, což mělo vliv na fungování zabezpečovací zařízení a provoz byl přerušen na zhruba čtyřicet minut. Dále pak mezi Všetaty a Mělníkem nejely vlaky asi tři hodiny z důvodu spadlého stromu,“ řekl Pavel Tesař, mluvčí Správy železnic.