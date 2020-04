ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

S tím mají zkušenosti například na zámku ve Veltrusech. Ten je velmi oblíbeným místem svatebních obřadů. Teď ale šťastné páry dlouho neuvidí. „Svatbu na zámku v deseti lidech s rouškami nikdo nechce,“ shrnula matrikářka Martina Pražáková z Veltrus s tím, že termíny hned dvaceti svateb, které měly být v dubnu a květnu, jsou zrušené nebo přesunuté na léto a podzim. První svatba na zámku bude až 12. června. „Zatím nevíme, jaká bude metodika a za jakých podmínek bude svatba probíhat. Pro svatby konané v červnu máme vyhrazeny čtyři dny. Standardně máme na zámku něco kolem jednapadesáti svateb,“ dodala Pražáková.

Městský úřad ve Veltrusech oddává i na dalších místech, která si snoubenci zvolí, například u jezera či na statku. Ročně tu mají přibližně 70 snoubenců. Letos ale bude číslo menší o zrušené svatby za duben a květen.

Svět se zastavil

Dalším oblíbeným místem pro konání svateb je Resort Svět. Ale i tady je nyní vše pozastaveno. „Pro naše podnikání jsou svatby alfou i omegou, situace není dobrá. Tři měsíce výpadku jsou obrovskou ztrátou,“ předeslala Pavla Turoňová z Resortu Svět.

Ve většině případů zde mají svatby nasmlouvané rok dopředu a sezona běží od dubna do října. Teď je situace jiná. „Svatby na duben a květen jsou odložené, některé zrušené. Červenec zatím klienti neruší, ale ani my zatím nevíme, za jakých podmínek se svatby uskuteční. To je samozřejmě problematické,“ dodala Turoňová.

I na mělnické radnici už zaznamenali rušení. V sobotu se zde měl konat jeden obřad, nakonec ale nebude.

Ne všechny však představa malé svatby v rouškách donutila k radikálnímu kroku. Dnes se tak v Mělníku jedna svatba s komorním obřadem přece jen uskuteční. „Vše už mají připraveno dle parametrů současných hygienických pravidel,“ uvedla Barbora Walterová Benešová, mluvčí úřadu.

I v obřadní síni v Kralupech nad Vltavou se dnes bude oddávat. Své „ano“ si tu řeknou hned tři páry. Výrazné rušení svateb kvůli proti koronavirovým opatřením zde zatím nezaznamenali. Je to možná i proto, že drtivá většina svateb je plánována až na léto. „Zatím ale za nejasných podmínek připravujeme na čtyři svatby v květnu,“ podotkla matrikářka Hana Losová.

Neratovice jsou na tom podobně. V sobotu se zde uskuteční čtyři komorní obřady.

I svatební salony mají problém

Situace, kdy se nezřídka svatby odkládají, není dobrý pro provozovatele svatebních salonů. Šaty se nyní vůbec nepůjčují. Nepřichází ani ty nevěsty, které svatbu v době koronaviru nezrušily. „Když jsou teď povoleny svatby pouze do 10 lidí, tak ženy nepovažují za nutné půjčovat si šaty třeba za 5 tisíc. Ani ženichové nepotřebují obleky. Většinou využijí oblečení, které mají doma. My teď v podstatě vůbec nefungujeme,“ podotkla Kateřina Hozáková, majitelka svatebního salonu In Style Mělník, s tím, že salon je v provozu už 20 let, ale podobnou situaci zažívají vůbec poprvé. „Vyčkáváme, co bude dál a doufáme, že se vše vrátí brzy do normálu,“ dodala Hozáková.