V Mělníku snoubenci nejčastěji volili svatby venku. Bez ohledu na počasí. Potvrdil to starosta města Ctirad Mikeš. „I když bylo horší počasí, tak se všechny svatby odehrávaly venku. Nabízeli jsme obřady ve vnitřních prostorách, ale všichni odmítali,“ připomněl Mikeš.

Největší zájem byl o říjnové datum se dvěma desítkami a dvěma dvacítkami. „To bylo čtrnáct svateb během dvou dnů. Jinak ale bylo letos svateb méně než loni,“ dodal mělnický starosta, který odhaduje, že nyní bude na mělnické radnici svatba jednou za tři týdny. „Páry si ani neurčují termíny pro letošní rok, spíš to odkládají až na ten příští,“ vysvětlil Mikeš.

Pro svatební salony je současná situace těžkou zkouškou. „Lidé svatby ruší, chtěli si je užít se svými hosty,“ poznamenala majitelka mělnického salonu Silueta Jana Kasáčková. Většinou prý snoubenci odsouvají sňatky na dobu neurčitou. „Nikdo nedokáže říct, jestli to už půjde na jaře, nebo až na podzim. Všichni vyčkávají, spíš to plánují na druhou polovinu roku. Nejčastěji říkají, že ještě dají vědět,“ řekla o svých zkušenostech Kasáčková, která se nechystá svůj salon zavřít. „To rozhodně neplánuji. Nějaké modely šatů na příští rok už nakupujeme, uvidíme, co bude dále,“ dodala.

V kladenském salonu Sofia je nyní problém i v tom, že nevěsty, které jsou ze současné situace mrzuté, sahají po levnějších variantách svatebních šatů. „Půjčuji holandské značkové šaty, kde je cena vyšší. Myslím, že u malé svatby si nevěsty řeknou, že si raději koupí nějaké koktejlky. Mám případ, kdy nevěsta chce malou svatbu a možná si poté půjčí šaty pouze na focení,“ řekla provozovatelka kladenského salonu Petra Mrázek Králová.

„Pro naši branži je ta situace úplně likvidační. Hodně nás živí i maturitní plesy, které měly začínat v listopadu a jsou zrušené, ruší se už i lednové,“ dodala.

Koronavirus a svatby

- lidé odložili jarní svatby na podzim, kvůli novým opatřením je ale všichni „nestihli“

- o malé svatby lidé zájem nemají, chtějí událost prožít s přáteli a rodinou

- pokud už pořádají malou svatbu, hledají levnější řešení

- pro svatební byznys je současná situace v mnoha případech likvidační