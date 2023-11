/FOTOGALERIE/ V sobotu 11. listopadu přesně v 11 hodin a 11 minut začíná prodej letošního svatomartinského vína. Mladých vín bude na trhu mnoho, lahve s etiketou koně se svatým Martinem smí ale nabízet v Čechách jediný vinař. Pouze David Chocholatý z Kel na Mělnicku má vedle moravských vinařů certifikát na značku Svatomartinské.

Vinař David Chocholatý. | Foto: se souhlasem Davida Chocholatého.

Aby vinaři mohli prodávat značku Svatomartinské, musí jejich víno projít odborným hodnocením, které se letos uskutečnilo v říjnu v jihomoravských Valticích. David Chocholatý z Mělnicka tam uspěl.

„Svatomartinské je ekvivalent k mladému vínu. Jde o jednu sklizeň, ale dost zákazníků si potrpí na etiketu, kde je kůň a svatý Martin. Přitom je to jedno a to samé. Po víkendu nikoho etiketa s koněm zajímat nebude," poznamenal Chocholatý.

Připraveno má zhruba tisíc litrů bílého Müller Thurgau. Vše se prý neprodá, část si nechá a dá vínu čas dozrát.

„Hrozny pocházejí z vinice v Horních Chobolicích, takže z Litoměřické podoblasti," uvedl Chocholatý s tím, že je pouze výrobcem vína, nikoli pěstitelem hroznů.

„Spolupracuji se čtyřmi vinařstvími. Část produkce zůstává u mě a část jde na trh s etiketou David Chocholatý, na jejíž přední části je nakreslen pták," připomněl podnikatel, který jako jediný z Čech nabízí značku Svatomartinské. Ostatní certifikované sváteční speciály pocházejí z Moravy.

Přípitek až přímo na svatého Martina

Sváteční víno může vinař z Kel začít distribuovat do vinařství ve čtvrtek 9. listopadu. „Ke koncovým zákazníkům se ale lahve dostanou až v sobotu 11. listopadu po 11. hodině," upřesnil pravidla týkající se všech výrobců.

Za lahev z Kel o obsahu 0,7 litru zaplatí zákazník 199 korun. „Velcí distributoři dávají do oběhu i lahev za 70 korun, to si my menší podnikatelé nemůžeme dovolit," poznamenal Chocholatý, který vyrábí víno od roku 2015.

Ačkoli je etiketa s koněm lákavá, většina mělnických vinařství se bez ní obejde. „Děláme to jinak. Nabízíme pouze mladé víno odrůdu Solaris 2023," uvedla Danuše Krausová z vinařství Kraus v Mělníku.

Podobně je na tom mělnické vinařství Lobkowicz, které nabízí stejnou odrůdu. „Letos jsme připravili 1500 litrů mladého vína. Jedna lahev stojí 110 korun, nechceme navyšovat cenu jen proto, že bude na etiketě kůň. Navíc je pro nás získání certifikace zbytečným zdržováním, když jde o jednu a tu samou sklizeň," řekla Deníku Michaela Doležalová z vinařství Lobkowicz.

Ani školní statek Mělník nenabízí etiketu s koněm, a to už řadu let. „Letos jsme připravili 1800 lahví mladého vína Müller Thurgau za 140 korun za 0,7 litru," sdělil Vojtěch Kušina.

Víno nebude tak lehké jako obvykle

Letošní ročník je, co se týče kvality, nadprůměrný. „Kvalita je vysoká a konzistentní. V jihomoravských Valticích, kde se uskutečnilo hodnocení vín ucházejících se o tradiční značku Svatomartinské, uspělo 326 vín od 76 vinařů a vinařských firem. Odborníci vyřadili pouze zhruba pět procent vzorků. Historicky jde o nejúspěšnější ročník," uvedl Petr Gondáš z Národního vinařského centra.

Bílá vína dosahují až hranice dvanácti a půl procenta alkoholu, červená kolem třinácti. „Díky vyššímu obsahu alkoholu nebude víno tak lehké, jako tomu bývá běžně," upřesnil Gondáš.