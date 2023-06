/FOTO, VIDEO/ Ukradené bronzové hovínko s mouchou je zpátky u Švejka. K Haškovu hrdinovi sedícímu s pinčem na klíně na lavičce před kralupskou radnicí se vrátilo při malé slavnosti místních švejkologů. Nový psí výkal opět pochází z dílny sochaře Alberta Králíčka.

Malá slavnost při návratu hovínka s mouchou k soše Švejka před kralupskou radnicí. | Foto: se souhlasem mluvčího města

Bronzový Josef Švejk sedí na lavičce na Palackého náměstí s výhledem do míst, kde bývala drogerie v románu zmiňovaného drogisty Vaňka z Kralup, už šest let. Se stájovým pinčem na klíně a až do letošní zimy i s psím hovínkem s mouchou u nohou.

Krádež dodnes nechápe člen Spolku přátel Josefa Švejka Václav Gabriel. „Někdo ho ukradl, ale nevíme, co tím získal, když jde o výkal. Policie případ odložila, protože se ho*no ztratilo. Naštěstí má město leccos pojištěné, dokonce i to hovínko," řekl Gabriel a dodal, že financování nové části sochy šlo právě z pojistky. Částku ale neupřesnil.

Kralupské soše Švejka někdo ukradl masařku a bronzový výkal stájového pinče

V rámci odhalení nové části sochy došlo k pokřtění prvního dílu audio verze knihy Osudy dobrého vojáka Švejka, který vznikl v rámci projektu Čteme Švejka. Každou stránku přitom načetl jiný člověk.

Švejkova socha v Kralupech

Socha Josefa Švejka se nachází na dohled od někdejší kralupské drogerie šikovatele Jana Vaňka, Haškova přítele, jehož postava se vyskytuje i ve světoznámém románu, kde jsou Kralupy nad Vltavou zmíněny dokonce sedmkrát. Seznámili se ve vojenském sběrném táboře u Vídně v roce 1915. Ve městě stále žije Vaňkova vnučka, která má dvě dospělé dcery a vnoučata.



Ke vzniku díla přispěla sbírka. Kralupští nadšenci vybrali po dvou a půl letech 575 tisíc korun. „V Čechách žádná Švejkova socha nebyla. Objížděli jsme s kamarády různá místa. Polsko, Slovensko, ale i Ukrajina měly přitom sochu Švejka dříve než Češi. A nám to přišlo škoda. Tak jsme vymysleli veřejnou sbírku. Kromě ní jsme vozili také šrot do sběru nebo nechali vyrobit pivní tácky, které jsme pak prodávali," připomněl Václav Gabriel ze Spolku přátel Josefa Švejka.