„Byla zvolena hlavní trasa přes město. Začínat budeme v Mlazicích U Zelené Lípy, následně se bude pokračovat ulicemi Českolipská, Legionářů a po Pražské ulici až na konec ve směru na Prahu. Světla se tedy budou instalovat přes celé město,“ řekl mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Podle jeho názoru se jedná o velmi kvalitní osvětlení z hlediska životnosti. Vydržet by mělo až 50 tisíc spínacích cyklů.

„Generujeme v tomto případě i poměrně značnou energetickou úsporu. Propočty nám říkají, že jenom na této trase ušetříme zhruba dvě stě tisíc korun ročně za elektřinu, takže i z tohoto hlediska je to pro nás velice výhodné. Ve městě jsou rovněž instalovány regulátory napětí, kde dochází k určitému stmívání u osvětlení. Tato světla to umožňují také, takže všude tam, kde je máme, to skutečně bude fungovat,“ doplnil místostarosta.

Celková částka na výměnu svítidel je 2,7 milionu korun, 1,5 milionu z této sumy tvoří zmiňované dotace. Projekt byl nyní vysoutěžený, následovat bude podpis smlouvy a samotná realizace by měla začít přibližně v polovině července. Na podzim budou práce dokončeny.