Někteří zastupitelé navrhovali prodej prostor, a to z toho důvodu, že areál představuje pro město finanční zátěž. Kralupy ho totiž každý rok dotují částkou, která činí zhruba jeden milion korun. Na základě studie, kterou pro tyto účely prováděl realitní makléř, ovšem vyšlo najevo, že se prodej ani pronájem areálu nevyplatí. „K pronájmu jsme se nepřikláněli ani původně, protože tamější majetek by pak s velkou pravděpodobností utrpěl újmu, a mohlo by dojít k jeho znehodnocení. Spíš se řešila otázka, jestli areál prodat, nebo ho provozovat dále,“ uvedl kralupský místostarosta Vojtěch Pohl s tím, že místo v Mokrosukách nakonec nadále zůstane v majetku města a jeho provozovatelem zůstane Dům dětí a mládeže, jako tomu bylo doposud.

Rozpočtu Kralup nad Vltavou by ovšem mohlo ulevit, kdyby areál začal umožňovat veřejnosti ubytování. „Myslíme si, že by se trochu měl změnit charakter provozování areálu. V měsících, kdy není využitý, by se tedy měl více propagovat,“ dodal Pohl.

Propagace ubytování bude podle něj v kompetenci Domu dětí a mládeže jakožto provozovatele. „Budeme prosazovat booking a různé inzerce nabídky na samotné ubytování, ne na pronájem,“ potvrdil místostarosta.

Město by také podle jeho slov nemělo přestat areál dotovat. „Dotace máme určené pro různé městské organizace, nejen pro Dům dětí a mládeže. Jedná se o službu pro místní občany a pro děti, které do Mokrosuk jezdí na letní tábory,“ vysvětlil místostarosta.

Kralupy nad Vltavou by se podle radnice jako zřizovatel bez takové rekreační lokality obešly, ovšem mnohem klíčovější roli hraje areál pro fungování Domu dětí a mládeže. „Areál je pro nás kvůli letním pobytovým táborům v této situaci velice důležitý,“ potvrdila ředitelka Domu dětí a mládeže Kateřina Viktorová.

V okamžiku, kdy by o areál přišli, by totiž měli s realizací táborů v prvních dvou nebo třech letech velké problémy. Areály, které využívají jiné DDM, bývají totiž na dlouho dopředu zamluvené. „Nebylo by vůbec jednoduché sehnat na léto nějaké vyloženě dobré prostory,“ podokla ředitelka, avšak zdůraznila, že se o areál se Dům dětí a mládeže nadále řádně stará. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o školský a nikoliv komerční subjekt, mohou se objevit různá omezení v propagaci ubytování v areálu. „Co by s areálem bylo dál, kdyby o ubytování v něm nebyl zájem, záleží opravdu na zastupitelích města,“ dodala.