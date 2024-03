Jahodová sezona začne o měsíc dříve. A s ní se přiblíží i vraňanské samosběry

„Před zhruba dvaadvaceti lety jsem objevil taekwondo - a to se stalo mou cestou životem. Dává mi toho velmi mnoho," říká hlavní trenér mělnického sportovního klubu Hansoo Taekwondo. Zhruba před šesti lety začal spolupracovat s organizací Fokus Praha, která pomáhá lidem se závažným onemocněním v oblasti duševního zdraví. Do tělocvičny ve Sportovní ulici v Mělníku, kde Petr Limprecht trénuje i své svěřence, začali jednou týdne docházet také lidé například s depresemi nebo schizofrenií.

Taekwondo a sebevědomí

„Primárně jde o projekt prevence kriminality Městské policie Mělník. Stěžejní postavou celého projektu je zaměstnankyně organizace Fokus Radka Jarošová, která je duší celého projektu a aktivně se účastní každého tréninku," vysvětluje zástupce šéfa strážníků, který spolu s kolegyní Radkou Srbovou vede lekce, které lidem s duševním onemocněním dodají sebevědomí a pomohou jim alespoň částečně k návratu k běžnému životu.

Petr Limprecht pracuje rovněž s hendikepovanými. Jeden z jeho kamarádů v mládí prodělal amputaci levé nohy a po čase projevil zájem o bojové umění. „Jelikož byl velmi aktivní fitness sportovec, tak to vlastně ani nebyl žádný velký problém. Prostě jsem ho přemluvil, aby přišel cvičit do oddílu. On odhodil stud a přišel," popsal Petr Limprecht začátek myšlenky spolupráce s lidmi s tělesným postižením.

„Na nástupu před tréninkem jsme řekli: to je Mirek, nemá nohu a bude s námi cvičit," vypráví trenér. Od té doby se Mirek stal členem mělnické Hansoo rodiny. Dokonce dokázal na turnaji v Rakousku porazit i nehendikepované závodníky a vyhrát jeden z turnajů.

Co dává Petru Limprechtovi práce s lidmi, kteří to kvůli nemocem duše nebo hendikepům nemají v životě snadné? „Ukázala mi, co je podstatou bojových umění. Co je to odhodlání, trpělivost, vůle. Je velmi jednoduché podávat sportovní výkony, když máte talent, sportovního ducha, jste zdráv a máte podporu okolí. Ale je mnohem těžší, když nic z toho nemáte a stejně ty sportovní výkony podáváte," dodává Petr Limprecht.