Podle majitele neratovické Aktivreality Davida Horáčka je zájem momentálně o všechno, protože zkrátka nemovitosti nejsou. „Takže jakmile je něco za přijatelnou cenu, tak se to hned prodá, ať už se jedná o byt 3+1 nebo 2+1,“ řekl majitel kanceláře.

Podobné zkušenosti má také vedoucí realitní kanceláře Finpos v Mělníku Ivana Tremlová. „Připravujeme nějakou nabídku výstavby pro bytové domy, ale na Mělníku aktuálně nic nového není. V Neratovicích by se příští měsíc mělo ukázat devět nových bytů na prodej, ale tím to bohužel končí,“ řekla Tremlová. Pár bytů sice podle ní přebývá, ale to je kvůli tomu, že jsou příliš nadhodnocené. „Na Mělnicku chybí výstavba. Spousta lidí je v nájmech a nemohou dosáhnout na hypotéky,“ shrnula a připomněla, že poptávka roste. Problémem je však nedostatek pozemků a bytových jednotek. „Vím zde o rodinných domech, které se tady prodávají, ale mám pocit, že jsou cenově také až příliš nadhodnocené,“ poznamenala.

Ani v Kralupech nad Vltavou není situace nejlepší. „Pokud bych měla mluvit přímo o Kralupech nad Vltavou, tak nabídka bytů je opravdu tristní. Jedná se o dlouhodobý stav. Je pravda, že jsme tady měli jeden developerský projekt, který čítal 90 bytů, takže nějakou dobu bylo v nabídce dostatečné množství, ale to byly spíše nové byty. Starší byty panelákového typu jsou stále nedostatkovým zbožím,“ shodla se s ostatními regionální ředitelka společnosti Dumrealit pro Prahu a střední Čechy Monika Plicková.

Pokud se prý nějaký volný byt vyskytne, tak je obvykle z kategorie malometrážních, kterých je v nabídce dostatek. Větších bytů se však nedostává. „Specifickou situací může být, pokud například prodáváme byt u výtahu v posledním patře panelákového domu. Ten se prodá za delší dobu. Takových případů ale není mnoho,“ doplnila Plicková.