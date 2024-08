Stejně to vidí i někteří zákazníci. „Jezdíme jedině s taxikáři, cena je podobná a čekání v minutách. Bolťáci nejsou spolehliví, navíc většinou neumí řídit," míní pětatřicetiletý Patrik Kraus. Názory mělnických zákazníků se ale různí. „Boltem a Ubrem je to levnější a rychlejší," říká osmnáctiletá Anna Revnaková.

Za dvě stovky, ale i za čtyři

Zjišťovali jsme, na kolik vychází kilometr u služby Bolt. Cena se liší podle aktuální nabídky. Vybrali cíl, který se nabízí v letním období rodinám s dětmi: Zoopark v Zelčíně. Za cestu z Mělníka dlouhou osm kilometrů by zákazník u místních taxikářů zaplatil 270 korun. V případě aplikace Bolt, kterou jsme použili ve všedním dni v dopoledních hodinách, se cena pohybuje od 180 do 390 korun - podle typu vozidla.

Podle mělnického radního pro dopravu Jindřicha Špergla mají místní většinou svého taxikáře, kterému volají, neboť dobře vědí, co od něho mohou očekávat. „Ve městě je registrováno na padesát taxikářů. Číslo se snížilo od covidu, kdy skončili i taxikáři, kteří zaštiťovali službu přes pracovní dny," vysvětluje Špergl s tím, že nelze říct přesné počet řidičů, kteří službu skutečně vykonávají.

Co se týče služeb aplikací, uvítal by sjednocení podmínek pro všechny provozovatele taxislužeb. „Bolt je pro zákazníky jednodušší, hlavně pro ty, kteří využívají mobilní aplikace. Zaplatíte online, sledujete přesnou trasu, tím pádem je služba transparentnější vůči zákazníkům než u místních taxislužeb, avšak nelíbí se mi dvojí metr, pravidla pro vykonávání činnosti by měla být pro všechny řidiče stejná," dodává radní.