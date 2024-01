/FOTOGALERIE/ V mrazivých týdnech se v Mělníku na sociálních sítích i v ulicích rozjely debaty na téma namrzlé chodníky a silnice. Kritiku, která se snesla na Technické služby Mělník, neustál ředitel organizace Jan Rohlík (Mělník 2022). A pořádně se do některých diskutujících obul. Padla ostrá slova. A dokonce i nabídka na vyrovnání účtů ranami bičem.

Ředitel Technických služeb Mělník a místní zastupitel Jan Rohlík. | Foto: se souhlasem Jana Rohlíka.

To, že se technické služby nezavděčí každému, je obecným pravidlem napříč republikou - hlavně v zimním období. Své o tom vědí i Technické služby Mělník, na které se v úterý 23. února na sociálních sítích snesla vlna kritiky - hned po příspěvku, jímž se snažil ředitel organizace Jan Rohlík vysvětlit, že není v jejich silách uklidit okamžitě všechny komunikace.

„Všichni naši chlapi spí kolikrát pár hodin denně jen proto, aby se provedla údržba nejlépe, jak to jen jde. Na sto procent stojím za celým týmem kolegů z technických, a i když není zrovna nějaká silnice či chodník v top stavu, tak věřte, děláme maximum možného," stálo mimo jiné v jeho příspěvku na oficiálním účtu organizace.

Která přijdou na řadu jako první? Dětská hřiště v Mělníku čekají rekonstrukce

Obyvatelé města ale v kritice pokračovali dále a ještě přitvrdili. „Podle mě je Rohlík jako ředitel technických služeb absolutně neschopný. Přes zimu je všude led a celoroční bordel po městě. Měl by být propuštěn a k tomu ještě třicet ran bičem pro výstrahu jeho následovníkům," byl jeden z komentářů, který už ředitel nevydržel a od plic řekl, co si myslí.

Výzva k bičování před rozedněním

„Jestli máš na to koule, tak mi zavolej a domluvíme se, jak mi dáš třicet ran bičem. Podle mě jsi stejný sráč jako všichni ostatní, co se tady jen prsí a prezentují si nějaké frustrace a problém. Ideálně to uděláme v šest ráno, kdy je tedy celá parta technických kompletní," napsal v odpovědi ředitel a přidal i své telefonní číslo, aby bylo jasné, že to myslí vážně.

Šéfa technických služeb zastavil až starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). „S panem ředitelem Rohlíkem jsem mluvil. Některé komentáře byly za hranou, je si toho vědom a dá si na to pozor," řekl Deníku starosta.

Po rekonstrukci porodnice staví mělnická nemocnice nový pavilon pro 120 pacientů

Jan Rohlík si je vědom, že některé své reakce přehnal, stojí si ale za svým. „Musím absolutně bránit můj tým. Kluci makají, jak můžou. Lidé špiní jejich práci, aniž by věděli, co přesně obnáší," vysvětlil, proč došlo i na hrubá slova. „Útok na mě byl za hranou. To, že se má někdo odstěhovat, když se mu u nás nelíbí, bylo myšleno s nadsázkou. Všem lidem píšu mé telefonní číslo, ať se mi ozvou. Dosud mi však nikdo z kritiků nezavolal,“ řekl Deníku ředitel technických služeb, který je zároveň i mělnickým zastupitelem.

„Pochopil bych kritiku, kdyby byla metr přerostlá tráva, ale tady šlo o výstrahu před následky zimního počasí napříč republikou," hájil se Rohlík a připomněl, že mělnické technické služby mají na zimní údržbu tři vozy na silnice a tři vozy na údržbu chodníků. Zároveň poznamenal, že sprosté ataky už nevydržel - a nereagoval jako ředitel organizace, ale jako fyzická osoba pod svým účtem.