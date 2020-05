ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V TJ Sokol na Mělníce už se konají tréninky Krav Magy, Muay Thai a atletiky. „Na našem atletickém multifunkčním hřišti, což je venkovní sportoviště, jsme začali už dříve. Zájem o cvičení odhaduji na padesát až sedmdesát procent sportovců,“ říká jednatel mělnického Sokola Bohuslav Bubník.

V Mělníku má v prvním červnovém dni začít i cvičení rodičů s dětmi do tří let, dětí od tří do šesti let a dívek od šesti do osmnácti let, od úterý 2. června má následovat i cvičení chlapců od šesti do čtrnácti let.

„Na trénink dorazí tak patnáct až třicet dětí, takže se do maximálního počtu cvičících vejdeme. Stejně asi nepřijdou úplně všichni. Někteří budou třeba vyčkávat a dorazí k nám až v září,“ míní Bohuslav Bubník, podle kterého návštěvníci v areálu najdou dávkovače s dezinfekcí. Mezi tréninky se budou dezinfikovat i prostory.

Bohuslav Bubník se vyjádřil také k povinnosti trenérů nosit při cvičení roušky. „Budou muset tréninky ukřičet nebo si pomoct nějakými signály. Jednoduché to nebude,“ říká.

O obtížích s rouškami při sportování už se přesvědčili například i v TJ Sokol Kralupy nad Vltavou. „Není to lehké zejména pro trenéry, kteří se věnují fyzicky náročnějším disciplínám, jako je třeba kruhový trénink,“ říká jednatelka kralupského Sokola Alice Hakenová s tím, že hygienická opatření zvyšují i časovou náročnost. „Zhruba hodinu se cvičí a hodinu uklízí,“ vysvětluje.

Lidé se od sportování nenechali odradit, o čemž svědčí velký zájem o tréninky. Kvůli opatřením se ale jejich kapacita snížila. „Nejsme nyní schopni vyhovět všem. Účastní se jen členové Sokola. Zájemce zvenku, co si dříve platili cvičení hodinově, jsme nuceni odmítat,“ vysvětluje Hakenová a dodává, že děti sportují hlavně venku, zatímco dospělí ve vnitřních prostorách.

To v TJ Sokol Všetaty zatím funguje pouze stolní tenis. A zájem o něj je podle místostarosty jednoty Milana Urbana poměrně velký. „Dalo by se to srovnat se stavem před koronavirovou krizí. Chodí sem zhruba devadesát procent hráčů,“ potvrzuje Urban, podle kterého by se do všetatského Sokola měla brzy vrátit i gymnastika.

Jiří Štraub