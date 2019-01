Mělnicko - Středočeské vodárny se snaží snížit počty potkanů v kanalizaci na Mělnicku včasnou deratizací. Ročně zaplatí za likvidaci hlodavců asi milion.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Archiv

Letošní teplá zima vyhovovala mnoha druhům škůdců, mezi které patří i potkani. Mírná zima se podle vodohospodářů odrazila především na jejich zvýšené plodnosti.



„Dokladem toho je velké množství výkalů na vyvýšených místech kanalizačních stok,“ konstatovala mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová a dodala, že v oblastech s hustší kanalizační sítí a velkou hustotou obyvatel je proto nutné umístit větší množství deratizačních prostředků. Právě duben a květen patří na Mělnicku tradičně deratizacím, kdy pracovníci specializované firmy jedové nástrahy pokládají na podesty v kanalizaci, aby byly pro potkany dobře přístupné.



Manažer provozu kanalizace Vladimír Dragoun uvedl, že účinnost deratizačních prostředků se pozná až na podzim, kdy vodárny plošnou deratizaci zopakují. „Deratizace je sice nákladná činnost, ale díky ní se nám daří populaci potkanů žijících v kanalizačních stokách udržovat v přijatelných mezích,“ připomněl Vladimír Dragoun.



Podle něho za rozšíření hlodavců v kanalizaci mohou také obyvatelé domácností, kteří hlodavcům zajišťují dostatečný přísun potravy spláchnuté do záchodů.



Deratizace, do které ročně Středočeské vodárny investují zhruba jeden milion korun, by byla nejúčinnější, pokud by ji prováděli i další vlastnící nebo provozovatelé podzemních objektů, například bytová družstva nebo dodavatelé tepla. Potvrdil to Miroslav Poustka z deratizační firmy. „Kdyby pravidelně prováděli deratizaci stejnou společností, byla by zaručena maximální efektivita a nedocházelo by ke konfliktům,“ poznamenal odborník.