Terminál rafinerie, kde zemřelo šest lidí, už běží

Střední Čechy – Zde by kraj potřeboval od ministrů velkou podporu – a tady ještě větší. Zhruba tohle by při své středeční návštěvě Středočeského kraje, kam se vydají společně autobusem, měli slyšet členové kabinetu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). V rámci cyklu výjezdů do krajů, které již absolvovala na Zlínsku a na Liberecku, se vláda vypraví poznávat střední Čechy.