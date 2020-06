/PŘÍBĚHY KOLEM NÁS/ Lukáš Mištík, který brzy oslaví své pětatřicáté narozeniny, žije se svojí rodinou v Liběchově a v Mělníku provozuje tatérské studio Luke Tattoo. Mezi jeho koníčky patří krom tetování motorka, hraní her na konzoli a rekonstruování domu, který koupil před čtyřmi lety.

Lukáš Mištík. | Foto: archiv Lukáše Mištíka

Ve volném čase také rád pomáhá lidem, což se projevilo i v době karantény. „Kamarád mě zapojil do projektu Motorkáři pomáhají. Na motorku se naložily roušky od nějaké šičky a odvezli jsme je třeba do nemocnic v Praze, v Mladé Boleslavi a všude možně, kde je potřebovali,‟ říká Lukáš Mištík, který musel kvůli vládním opatřením na jaře ze dne na den zavřít tetovací studio a jít domů s minimální částkou potřebnou k přežití. „Narvali jsme totiž veškeré peníze do baráku, abychom mohli na jaře a v létě pokračovat v jeho úpravách,‟ vysvětluje Lukáš Mištík.