Tlačenici na středočeských silnicích může zmírnit kapela Rolling Stones

Střední Čechy – Potlesk sklidila při setkání vedení kraje se starosty středočeských obcí a měst Barbora Tesařová z obce Lety. Jaroslavu Vavřinovi ze společnosti Klasik Moto, která chystá oslavy 115. výročí vzniku legendární motocyklové značky Harley-Davidson (jejichž centrem se od 5. do 8. července stane Výstaviště v pražských Holešovicích), položila otázku týkající se regionu na pomezí Prahy-západ a Berounska. Nebude se motocyklistům, které Vavřina označil za „fajnové zákazníky“, jimž organizátoři chtějí aktivně představovat přednosti středních Čech, špatně jezdit po silnících v okolí Karlštejna? Tamější komunikace jsou totiž dlouhodobě v mizerném stavu…

Před účastníky úterního setkání vedení Středočeského kraje se starosty v kongresovém hotelu Clarion v pražských Vysočanech vystoupil Jaroslav Vavřina.Foto: Deník / Holakovský Milan

„Na Harleyi se dá projet leccos,“ reagoval Vavřina. Jedním dechem ale vyjádřil naději, že právě ohlasy od motorkářů by mohly pomoci vytvořit tlak vedoucí k rychlejší nápravě. „Do aplikace přidáme zpětnou vazbu – otázku na kvalitu silnic,“ slíbil starostce Tesařové s odkazem na fakt, že průvodcem účastníků oslav bude i speciální mobilní aplikace. Jejím prostřednictvím získají i nabídku pozoruhodných turistických cílů ve středních Čechách.



Velký příslib z Itálie



Kraj není jen regionem, přes který musí projet očekávaných šedesát tisíc motocyklů cestou do Prahy – a pak znovu při návratu. Harleyářské oslavy vnímá hejtmanství jako neopakovatelnou příležitost oslovit skupinu movitých lidí, kteří se chtějí bavit – a nerozpakují se při tom utrácet. Chce proto účastníkům oslav představit nejen nejvýznamnější turistická lákadla středních Čech, ale i technické památky a přírodní krásy. S tím, že motorkáři se pak budou vracet i na rodinné dovolené nebo v rámci firemních výjezdů.

Takový přínos – vedle bohatých tržeb přímo v době konání oslav – měly podle Vavřinových slov pro region Lazio minulé oslavy, které před pěti lety hostil Řím. Poradce Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu Martin Brummel doplnil, že italský úspěch se má opakovat. Podobný finanční i propagační efekt spojují s oslavami chystanými v Praze a okolí ukazuje britská marketingová studie i analýza renomované poradenské společnosti KPMG.

Dohadování o milionech



Kraj se stal partnerem akce, o níž Vavřina zdůrazňuje, že rozhodně nejde o „motorkářský sraz“: je to celosvětová oslava, konaná jednou za pět let. Ze středočeského rozpočtu zastupitelé uvolnili deset milionů korun. Schvalování těchto peněz provázelo skřípění zubů v opozičních lavicích. Například Martin Kupka (ODS) nabídl řadu účelů, kam by peníze poslal raději, a neúspěšně se snažil alespoň o snížení částky. A třeba Ivo Šanc (STAN) namítal, že akce se koná kolem červencových státních svátků, kdy je všude plno návštěvníků i bez motorkářů – a jejich masové výjezdy do kraje povedou k tomu, že ani nebudou mít kde zaparkovat, najíst se nebo zajít na toaletu.

Námitky se týkají i toho, že masy motorkářů vjedou na středočeské silnice právě v době, kdy na začátku prázdnin policisté každoročně varují před dopravním kolapsem. Vavřina nicméně ujišťuje, že s policií organizátoři dlouhodobě jednají – řeší s ní dopravu i chování účastníků – stejně jako s dalšími složkami včetně krizových štábů. Příjezd hostů navíc náhoda pomůže rozložit do delšího intervalu – shodou okolností se 4. července, těsně před oslavami harleyářů, uskuteční v pražských Letňanech koncert Rolling Stones – a kvůli němu mnozí z nich přijedou dřív.

„Nekupujete si logo na plakátech, ale dlouhodobou a přesně cílenou komunikační kampaň,“ zdůraznil Vavřina. S tím, že propagace středních Čech neosloví jen očekávaných sto tisíc přímých účastníků, z nichž dvě třetiny přijedou „po ose“ (prozatím nejstaršímu přihlášenému je 82 let a pojede z Říma). Pro další statisíce lidí pořadatelé zviditelní kraj prostřednictvím firemních kanálů – jen rozeslaných e-mailů prý bylo 900 tisíc – ale i díky informacím médií o konání akce.



Středočeské trasy nabízené účastníkům harleyářských oslav v Praze:

- Od synagogy za romantikou českého venkova (216 km)

- Z poustevníkovy jeskyně do stříbrných dolů (248 km)

- Vojenská technika i sídlo Františka d'Este (215 km)

- Muzeum Oty Pavla a unikátní skanzen hornictví (99 km)

- Zatáčky, hrady a meandry řeky Berounky (182 km)

- Skrz Český kras a okolo Křivoklátska (163 km)

- Husité – Karel Hynek Mácha – Škodovka (196 km)

- Komunistický koncentrační tábor, ale i koupání v přírodě (196 km)

- Z botanické zahrady do zoo (158 km)

- Tajemný gotický chrám a rodiště Antonína Dvořáka (139 km)



Zdroj: h-d.prague115.com/cs/kde-slavime/stredni-cechy-10-tras