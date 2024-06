| Video: Youtube

Zatím nejsou jasné podmínky, ale v případě, že by na ně Mělník dosáhl, pokusil by se podle Kowandy zajistit, aby cyklisté projeli právě tudy.

„Pokud bychom dokázali splnit požadavky pořadatelů, určitě se přihlásíme. Okolí se i svým zaměřením na víno podobá oblasti ve Francii. Rozhodně stojí za to zkusit to," poznamenal místostarosta s tím, že pokud by se vše vydařilo a město by vložilo do akce peníze, určitě by se mu to několikrát vrátilo. „Vzhledem k tomu, že klání sleduje až 150 milionů lidí, by se Mělník rozhodně zviditelnil na mapě světa," dodal Kowanda.

Nápad se líbí i mělnickému vinaři Pavlu Choroušovi. „To by bylo fantastické, lidé by se dozvěděli, že je víno i na Mělníku. Většinou jezdí cíleně Moravu. Mělník vinařské uznání teprve získává. Samozřejmě by to mělnickým vinařům pomohlo, že by se dostali podvědomí lidí i za hranicemi České republiky. A město by se tím stalo mnohonásobně vyhledávanější turistickou oblastí," dodal Chorouš.

Naopak další místní vinař jeho nadšení nesdílí. „Mně je to opravdu srdečně jedno, akci nesleduji, takže nemám zájem," uvedl Vilém Kraus.

Šance na start v Česku

Všechny podmínky jsou teprve v jednání. „Věnujeme se tomu už dva roky poměrně intenzivně. Zjišťujeme všechny okolnosti, ať už finanční, nebo organizační. Naším prvním cílem, ke kterému míříme, je rok 2028. Tímto směrem komunikujeme i do Francie směrem k Amaury Sports Organisation (ASO), která Tour pořádá. Je s tím seznámen i Christian Prudhomme (ředitel Tour de France)," uvedl Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport, šéf projektu L'Etape Czech Republic, na tiskové konferenci v Praze.

Žádný závod Grand Départ do tuzemska dosud nezavítal. Tour de France už však mimo Francii startovala mnohokrát. Za posledních deset let dokonce výrazně převažují začátky mimo francouzskou půdu, na níž se startovalo naposledy v roce 2021. Od roku 2014 byl Grand Départ v Británii, Nizozemsku, Německu, Belgii, Dánsku a Španělsku, ale jen čtyřikrát ve Francii. A letos bude ve Florencii.

Příjmy vyšší než náklady

„Není to až tak o zapojení soukromě sféry, protože to umožněno v podstatě není. Je to opravdu hlavně o státní správě, která musí říct: ano, tahle akce má smysl, aby tady byla, a chceme ji tady uskutečnit. Potřebujeme přesvědčit volené politiky, aby na to dali peníze. Ale myslím, že ty argumenty jsou celkem jednoznačné. Když investujete do startu Tour de France, jsou příjmy, jež to vygeneruje, až desetinásobné oproti tomu, co to stálo," dodal Přemysl Novák.