Tradiční dovážka obědů se zhroutila. Senioři nyní mají dražší nejistotu

Co budou jíst a za kolik? Tuhle otázkou si nyní kladou klienti pečovatelské služby v Kralupech nad Vltavou z řad seniorů. Ta jim nyní dováží obědy, které jsou dražší než dřív - a jak to bude do budoucna, zůstává plné otazníků. Dosavadní způsob dodávek obědů, což tato příspěvková organizace označovala za jednu ze svých nejvyužívanějších služeb, se nicméně zdá být minulostí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Pečovatelská služba v minulosti obědy odebírala z jídelny základní školy. Ta je však pro cizí odběratele zdražila na 90 korun, což znamenalo konec: tak drahé obědy pečovatelská služba rozvážet nemůže. Ředitelka Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou Petra Urbanová vysvětlila, že prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách jí zakazuje poskytovat obědy v ceně vyšší než 75 korun. Dřívější cena dosahovala 65 korun za oběd (polévku a hlavní chod) plus 18 korun za donášku jídla. Klienti pečovatelské služby tudíž dostali kontakt na dodavatelku ze sousedící Nelahozevsi, u níž si lze objednat oběd vždy na následující den jako komerční službu: v ceně 80 korun za hlavní jídlo a 34 korun za polévku. Tato dodavatelka však oznámila, že nemůže zajistit rozvoz. Její produkty tedy prozatím rozváží pečovatelské služba, aby dosavadní odběratelé nezůstali bez dodávek obědů. Strávníkům v jejich domácím prostředí také pečovatelky pomáhají s objednávkami – přičemž současně upozorňují, že mohou zajistit i nákup hotových jídel prodávaných v obchodě. Opilec v Kralupech blokoval tísňové linky. Volal, že chce opravit auto Přečíst článek › Nynější řešení ale není trvalé a vyhovující budoucnost dovážení obědů ve městě se stále hledá. Poměrně rozšířeným trendem u řady pečovatelských služeb nicméně je, že rozvoz obědů omezují; s odkazem na možnost využití služeb firem, které to zajišťují komerčně. Konkrétně v Kralupech nad Vltavou takovou službu nabízejí jak některé místní pizzerie či restaurace, tak i plošné dodavatelské řetězce typu DámeJíddlo.cz dovážející z restaurací i BezvaJídlo.cz s výběrem z vlastního jídelníčku; k mání je i speciální nabídka jako ZKrabičky.cz. Totéž se ostatně týká zajišťování nákupů, které si lze i s dovezením na konkrétní adresu objednat přes internet – přičemž se očekává, že s objednávkou i s placením seniorům, kteří nejsou zběhlí v používání současných technologií, pomohou jejich blízcí. Rovněž zaměření na pomoc s úklidem se mnohé pečovatelské služby snaží zredukovat, jestliže jak pravidelné uklízení domácnosti, tak velké gruntování si lze objednat u specializovaných firem. Kraj vylepšuje dětská centra: s 'rušením kojeňáků' končit nebudou Přečíst článek › Pečovatelské služby se stále více hlásí k tomu, že se chtějí především věnovat skutečné pečovatelské činnosti, jejíž využívání klientům umožní zůstávat v domácím prostředí a nemuset se rozhlížet po brzkém nástupu do domova seniorů. Tomu se ostatně přizpůsobuje i plánování podoby ústavní péče: aktuálně s větším důrazem na místa v takzvaných DZR neboli domech se zvláštním režimem (určených pro pobyt klientů s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) než na klasické domovy seniorů.