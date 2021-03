„Létal dronem za tmy nad zastavěnou oblastí, blízko silnice I. třídy,“ konstatovala k prohřešku, který mělnická policie odhalila na samém počátku posledního únorového víkendu. „Bezpilotní letadlo neměl registrované, neprošel ani on-line výcvikem,“ podotkla na adresu 45letého muže, který si dvě hodiny před páteční půlnocí šel zalétat navzdory tomu, že při dodržování protikoronavirových opatření by tou dobou správně neměl ani vystrčit nos z domova.

Jak pilot (ne)spolupracoval

Klec spadla v ulici Nad Kamennými závorami, když členy hlídky na to, že se cosi odehrává ve vzduchu, upozornilo bzučení nad jejich hlavami. „Uslyšeli zvuk podobající se zvuku letícího bezpilotního letadla – a následně dron spatřili nad služebním vozidlem, připomněla Johnová situaci. A současně shrnula, proč bylo hlídce hned jasné, že je třeba zasáhnout: „Létal v hustě zastavěné oblasti, navíc blízko silnice I. třídy a také elektrického vedení. Tímto jednáním pilot nedodržel základní pravidla pro provoz bezpilotních letadel; s ohledem na bezpečnost ve vzdušném prostoru, bezpečnost osob a majetku na zemi.“

Hlídka se proto pustila do hledání, kdo stroj ovládá – a během pár minut byla úspěšná. Přistát, zněl jasný pokyn. Ukázalo se však, že to se snáze řekne, než udělá. „Byť muž se o přistání snažil, nepovedlo se mu to a s dronem narazil do stromu na pozemku hned vedle hlavní silnice,“ shrnula Johnová vývoj událostí.

Pak mělo dojít na kontrolu dokladů potřebných pro provoz stroje a jeho ovládání. To se však odbylo dvojím zavrtěním hlavou: chybělo jak složení on-line testu, tak číslo potvrzující registraci. Což bezprostředně souvisí: registrace, jíž musí být drony označeny, se totiž nevztahuje k jednotlivým strojům, ale týká se provozovatele.

Tato povinnost se přitom od ledna týká nejen strojů používaných profesionálně ke komerčním účelům – třeba k fotografování a filmování z výšky nebo ke sledování stavu konstrukcí – ale prakticky veškerého létání. Výjimkou je jen používání tintítek do hmotnosti 250 gramů bez kamery či jiného senzoru schopného jakkoli zachycovat osobní údaje a hraček určených pro děti do 14 let.

Prohřešky jsou rozmanité

„Policisté přestupkové jednání zadokumentovali a věc předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu; v tomto případě Úřadu pro civilní letectví,“ konstatovala Johnová. Podobné události jsou však ve středních Čechách spíše ojedinělé. Plyne to z vyjádření krajského policejního mluvčího Pavla Truxy. „S drony nemáme významnější problémy,“ řekl Deníku v pondělí.

Tyhle poznatky potvrdil i Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví, byť k projednávaným záležitostem tato instituce nedělá konkrétní statistiky podle regionů. Nekomentoval ani průběh konkrétního správního řízení. Prozatím projednávané případy chybějící registrace však vnímá jako jednotky případů. Registrace ale také může pomoci: už se přihodilo, že právě díky tomuto číslu bylo možné ztracený a nalezený dron vrátit majiteli.

Správní řízení týkající se porušování pravidel létání jsou nicméně vcelku běžná; stejně jako v minulých letech. Ročně jde o desítky případů. Podle Hezkého se často týkají létání v blízkosti osob a nad lidmi či narušení zakázaných prostor. Jako „typický“ příklad se uvádějí přelety nad jadernou elektrárnou, což se ale běžně nestává. Skutečně typické je létání nad Pražským hradem, kde také platí zákaz. Zrovna přestupků týkajících se Hradu ale v covidové době ubylo; často se jich totiž dopouštěli cizinci.

To jsou ale jen prohřešky, které řeší Úřad pro civilní letectví. Další porušení pravidel policisté předávají k řešení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde o případy, kdy si lidé stěžují na narušení osobnostních práv – například přivolají policii s tím, že je někdo šmíruje dronem s kamerou létajícím nad jejich zahradou.

Co musí dodržet provozovatel dronu

- Ve většině případů je nutné se registrovat a registrací viditelně označit i svůj stroj (byť by byl i vlastní výroby)

- Zpravidla platí pro dálkově řídící piloty minimální věk 16 let (což se však nevztahuje na hračky a nejmenší stroje); výjimka se týká klubů leteckých modelářů

- Provozovatel dronu v řadě případů musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla – výjimkou je individuální rekreačně-sportovní provoz bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti do 20 kilogramů

- Je třeba vyhýbat se stanoveným zakázaným zónám – patří k nim například národní parky, centra měst nebo oblasti blízko letišť

- Maximální výška letu je standardně stanovena do 120 metrů od zemského povrchu

- S většinou strojů se nesmí létat nad „nezapojenými osobami“, případně je třeba dobu přeletu nad lidmi omezit na minimum; předepsaný odstup je nutné zachovávat boční i výškový



Zdroj: Úřad pro civilní letectví