„Byl jsem překvapen, jaké podpory se mi dostalo,“ řekl Deníku po zasedání radní, který se chce naplno věnovat dopravní situaci v Mělníku – a jejímu zlepšení.

K jeho vizím patří dostavba mělnického obchvatu v co nejkratší možné době. Zatím je podle něho ve hře několik variant, které bude město ještě projednávat. „K problematice obchvatu se přidal i záměr optimalizace železniční trati 072, proto je nutno obě stavby dobře zkoordinovat. Klíčové jednání bude 6. dubna, kdy kromě zástupců Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic přijede na Mělník i ministr dopravy," uvedl Špergl.

Zaměřit se chce také na parkování, například na sídlištích. Zajímají ho přitom zkušenosti jiných měst, které by mohly být pro Mělník inspirací. „Do budoucna vytipujeme vhodná místa a budeme analyzovat možnosti získání dotace k výstavbě parkovacího domu, který považuji za nepostradatelný. Následovaly by i parkovací zóny, ale to je běh na dlouhou trať," dodal radní.

Půl roku po volbách třetí plat

Pro zvolení Špergla uvolněným radním hlasovalo na zasedání 27. března šestnáct zastupitelů, dalších pět se zdrželo hlasování.

Jindřich Špergl, radní města Mělníka.Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

„Líbivé řeči pro voliče o tom, jak tyto strany zvládnou vést radnici ve dvou se starostou a jedním místostarostou, byly fabulací a půl roku po volbách vzniká pozice placeného radního za zhruba 900 tisíc korun ročně," poznamenal opoziční zastupitel Ondřej Tichota (Máme rádi Mělník).

V minulém volebním období působilo vedení města ve čtveřici: starosta a tři uvolnění místostarostové.

„Opravdu po čtyřech letech v zastupitelstvu netušil, že je potřeba intenzivně jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o obchvatu a se Správou železnic o zásadní modernizaci trati, a že to nemůže dělat neuvolněný radní ve volném čase?" řekl Tichota na adresu starosty.

Mělnický starosta Tomáš Martinec odůvodnil volbu uvolněného radního pro dopravu tím, že od začátku volebního období vedení města zjistilo mnohé, i skryté problémy v dopravě – právě po bývalém vedení Mělníka. Martinec také vyloučil, že by v předvolební kampani slibovali pouze jednoho místostarostu.

Co je uvolněný zastupitel



Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn ze svého původního pracovního poměru a na plný úvazek se věnuje práci pro město, podobně jako třeba starosta. Dostává za to samozřejmě mzdu.