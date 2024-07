Náměstí Míru v Mělníku bývá v sobotu dopoledne cílem mnoha lidí, kteří tam míří na tradiční farmářské trhy. Vybírají nejen z darů polí, zahrad a sadů, čekají tam na ně i stánky například s koláči a chlebem, kořením, vínem, mlékem a sýry, sušenými květinami, letními šaty nebo klobouky a mnoha dalšími věcmi.

Kam na Mělnicku na trhy na nákupy pod širým nebem? V Mělníku každou sobotu od osmi do dvanácti hodin, v Neratovicích ve čtvrtek - v létě od rána do patnácti hodin a v Kralupech nad Vltavou v posledním prázdninovém dni od devíti do půl jedné.