Na trzích v Neratovicích, které se od jara konají každý čtvrtek na náměstí Republiky, bude 27. června třicet stánků s rozmanitým sortimentem. Jak na sociální síti připomněl pořadatel trhů Lukáš Burián, v nabídce budou i kytice pro paní učitelky za vysvědčení v následujícím dni.

Trhy se konají od rána až do podvečera, hodinu po poledni k nim přibude ještě Vítání léta, na kterém se až do půl šesté budou moci děti i dospělí zapojit do soutěžních disciplín. Vyhrávat ale budou pouze děti. „Vyplněná hrací karta půjde do slosování tomboly o tři košíky plné dobrot od našich prodejců v hodnotě dva tisíce korun,“ uvedl Burián.

Na programu jsou kromě soutěží také řádění na skákacím hradu, tvořivé dílničky nebo malování na obličej. Mezi třináctou a patnáctou hodinou bude na trzích hrát houslistka.

Čtvrteční trhy budou v Neratovicích pokračovat i o letních prázdninách, ovšem ve zkrácené letní verzi, od rána do patnácti hodin.