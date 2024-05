V parku na hlavním neratovickém náměstí se od poloviny května konají konají trhy každý čtvrtek od osmi hodin ráno až do podvečera. Na zahajovací trh dorazilo hodně lidí, na které tam čekalo zhruba dvacet stánků a hrála jim country kapela Mošňáci.

„Děkujeme, že jste nás v tom nenechali,“ vzkázal prostřednictvím sociální sítě neratovickým zákazníkům Lukáš Burián z pořádajícího spolku Pod Platany. Zároveň vysvětlil, že právě kupní síla je nezbytná, aby trhovci měli zájem do Neratovic jezdit. „Pokud by nebyla natolik dostatečná, aby zaplatila náklady se vším kolem účasti na trhu spojeným, prodejci by postupně ubývali, až by trh zanikl,“ poznamenal.

Na černý scénář to ale v Neratovicích nevypadá. Už v tomto týdnu, ve čtvrtek 23. května, tam mají dorazit prodejci s dalším sortimentem. Pořadatel trhů je bude představovat ve veřejné facebookové skupině s názvem Neratovické trhy. Tam také mohou lidé prostřednictvím komentářů přispět svými nápady k dalšímu vylepšení trhů. „Dostal jsem dotazy na možnost umytí rukou nebo opláchnutí nakoupené zeleniny a ovoce. Je to skvělý nápad, který zkusíme realizovat,“ dodal Lukáš Burián.

Další trhy na Mělnicku se konají o víkendech, v Mělníku každé sobotní dopoledne a v Kralupech nad Vltavou jen párkrát za sezonu, nejbližší budou 15. června.