Mělník/ Ředitelé středních škol na Mělnicku jsou otrávení, do poslední chvíle totiž nebudou vědět, kolik studentů k nim v září nastoupí

Ředitelka mšenské Základní školy Jiřina Trunková | Foto: Deník/Jiří Říha

Ředitelé středních škol jsou otrávení. Tři přihlášky, které smějí od letošního školního roku podávat žáci devátých tříd, jsou podle nich zbytečné a přinesou s sebou četné problémy. Žáci a jejich rodiče naopak jásají

„Jsem ráda, že můžeme podávat víc přihlášek, podám si určitě všechny tři,“ svěřila se čtrnáctiletá žákyně deváté třídy z Mělníka Sabina. Ještě loni přitom museli její vrstevníci vsadit jen na dvě možnosti.



Opačný názor má na novinku ředitel Soukromé podnikatelské školy v Mělníku, Zdeněk Koudelka. Bývalý systém dvou přihlášek podle něho fungoval dobře. „Nejlepší by byla varianta s jednou přihláškou - už na jaře, by bylo jasné, kolik nových studentů do školy nastoupí,“ poznamenal Koudelka.



Také podle ředitelky Středního odborného učiliště a střední odborné školy v Neratovicích Marcely Hrejsové znamenají tři přihlášky problémy: „O tom, kolik žáků skutečně nastoupí do školy, budeme mít jistotu až v září.“

Pro střední školy by měl být řešením takzvaný zápisový lístek. Každý žák dostane jen jeden, který odešle škole, na níž byl přijat a chce tam studovat. „Ani v tom nevidím zjednodušenní situace, žáci mohou změnit názor a zápisové lístky si vzít zpátky, nehledě na to, že je zřejmě spousta žáků ani nepošle,“ dodala Hrejsová.



Se systémem tří přihlášek nesouhlasí ani ředitel Soukromé střední zdravotnické školy v Mělníku Vladimír Janovský: „V době, kdy je ve třídách více židlí než žáků, je toto naprostý nesmysl.“

Podle Janovského si školy v prvním kole přijímaček vyberou stejně žáky s nejlepším prospěchem a zbylí uchazeči se nedostanou nikam. Budou pak muset čekat na další kolo přijímacího řízení. „Všechno včetně administrativy se tím velice komplikuje“ poznamenal ředitel zdravotnické školy.



Ani ředitel mělnické Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku Jan Macura není se současným systémem spokojen, doufá však v novelu, která by mohla podmínky upravit.

Otázka dne: Na jaké střední školy nebo učiliště si podáte přihlášky?



David Novotný

14 let, ZŠ Mšeno

Chci jít na čtyřletý obor mechanik elektronik nebo obráběč kovů na Střední odborném učilišti Škoda Auto v Mladé Boleslavi.



Petr Vaněk

15 let, ZŠ Mšeno

Já pošlu přihlášku na Střední odborné učiliště Škoda Auto. Nejvíc mě zaujal obor mechanik - elektronik.



Lucie Píčová

15 let, ZŠ Mšeno

Budu si podávat přihlášku na Střední průmyslovou školu stavební v Mělníku. Moc ráda bych se tam dostala, tak doufám, že to vyjde.



Zdeněk Kvapil

15 let, ZŠ Mšeno

Já budu přihlášku posílat na Střední odborné učiliště Škoda Auto obor automechanik



Tomáš Ernst

14 let, ZŠ Mšeno

Plánuji poslat přihlášku na Střední průmyslovou školu do Mladé Boleslavi, obor strojírenství.



Karolína Bohuňková

15 let, ZŠ Mšeno

Ráda bych se dostala na Střední průmyslovou školu uměleckou do Prahy, takže přihlášku pošlu tam.



Lukáš Dohnalík

14 let, ZŠ Mšeno

Přihlášku budu posílat na pražskou Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu v Mladé Boleslavi, u obou na obor truhlář.



Jana Trunková

15 let, ZŠ Mšeno

Zajímalo by mě studium na Střední průmyslové škole stavební v Mělníku, proto na tuhle školu pošlu přihlášku. Snad se tam dostanu .



Michal Kokeš

14 let, ZŠ Mšeno

Chtěl bych studovat na mělnickém Gymnáziu Jana Palacha, kdyby to nevyšlo, zkusím obchodku.



Autor: Deník/ Michaela Rozsypalová

Jiří Říha