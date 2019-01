Neratovice- Kandidátdo zastupitelstva městaNeratoviceRadim Mlejnek (DSSS)odpovídá na otázky Deníku.

Věk: 39 let

Vzdělání: úplné střední odborné (maturita)

Současné povolání: programátor

Politická minulost/současnost: DS / DSSS

OTÁZKY

1. Co by bylo vaším prvním úkolem, kdybyste se stal starostou?

2. Koho byste k sobě do kanceláře starosty pozval jako prvního na kafe?

3. Které místo ve městě máte nejraději?

4. Kde večer parkujete?

5. A jak byste zvýšil počet parkovacích míst ve městě?

6. Co je podle vás vaší nejsilnější stránkou?

7. Býváte rozmrzelý z politiky a proč?

8. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste v životě dostal?

9. Kdybyste měl poslední stovku, co byste za ní koupil?

10. Jakou knížku byste doporučil k přečtení?

11. Platí u vás: co Čech, to muzikant, nebo spíš: zlaté české ručičky?

12. Co vám dnes chybí ke štěstí?



ODPOVĚDI

1. Zcela určitě provést audit hospodaření a prověřit všechny uzavřené smlouvy. Pod vlivem informací o možné korupci na všech úrovních státní správy jde o bezesporu nezbytný krok.

2. S největší pravděpodobností zástupce všech stran, které se dostanou do zastupitelstva města s cílem projednat shodné body našich programů a možnou spolupráci.

3. Je více míst, ke kterým mám pozitivní vztah. Vzhledem k tomu, že od mládí sportuji by to byl Sport Club Olympia.

4. Před domem.

5. Rozhodně ne na úkor zeleně. Například vícepatrové nadzemní parkoviště nezabírá tolik místa a architektonicky by celkem dobře zapadlo do současné zástavby v Neratovicích.

6. Houževnatost a výdrž dosáhnout svého cíle.

7. V poslední době velmi často. Z politiky a veřejného života vůbec se vytrácí slušnost a zdravý rozum.

8. Chovat se slušně a férově. A mnohokrát jsem se přesvědčil, že to většina lidí ocení.

9. Pouze to, co bych nejnutněji potřeboval.

10. Saturnina od Zdeňka Jirotky.

11. Spíše zlaté české ručičky. V naší zemi je mnoho šikovných a pracovitých lidí, jen je škoda, že v poslední době je brána poctivá manuální práce jako poslední možnost, jak získat peníze.

12. V podstatě šťastný jsem, snad jen ještě sourozenec k dceři.