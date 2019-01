Neratovice- Kandidátdo zastupitelstva městaNeratoviceVít Linhart (Změna proNeratovice)odpovídá na otázky Deníku.

Věk: 46 let

Vzdělání: MFF UK Praha, MBA z Sheffield Business School

Současné povolání: IT projektový manažer a business konzultant

Politická minulost/současnost: nikdy v žádné straně

OTÁZKY

1. Co by bylo vaším prvním úkolem, kdybyste se stal starostou?

2. Koho byste k sobě do kanceláře starosty pozval jako prvního na kafe?

3. Které místo ve městě máte nejraději?

4. Kde večer parkujete?

5. A jak byste zvýšil počet parkovacích míst ve městě?

6. Co je podle vás vaší nejsilnější stránkou?

7. Býváte rozmrzelý z politiky a proč?

8. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste v životě dostal?

9. Kdybyste měl poslední stovku, co byste za ní koupil?

10. Jakou knížku byste doporučil k přečtení?

11. Platí u vás: co Čech, to muzikant, nebo spíš: zlaté české ručičky?

12. Co vám dnes chybí ke štěstí?

ODPOVĚDI

1. Seznámit se s rozdělanou prací jednotlivých částí úřadu a navrženými variantami řešení aktuálních problémů.

2. Nikoho. Z komerčního světa jsem zvyklý, že do kanceláří šéfů se zve kvůli práci , hledání řešení nebo hodnocení výsledků. Ve státní správě bych čekal to samé.

3. Stezky podél Labe.

4. Před domem.

5. Realizací nejlepšího návrhu nebo návrhů ze všech, které by byly předloženy kýmkoliv, koho tato situace zajímá a chce se podílet na jejím zlepšení.

6. Náročnost na sebe sama, jasné formulování myšlenek, schopnost dobrat se podstaty, pozitivní přístup k řešení problémů a vůle ptát se tam, kde většina spíše mlčí.

7. Nebývám. Svůj souhlas se základními principy dávám najevo ve volbách a jinak trávím čas užitečněji, než sledováním mnohdy ubohých vystoupení některých „reprezentantů“.

8. Žádná taková není. Všechna podstatná rozhodnutí jsem musel udělat nakonec vždy sám. Nejčastěji používaný přístup nebo rada v poslední době je „voják se stará, voják má“.

9. Záleží na tom, jak velká šance by byla získat další stovky.

10. Jak komu.

11. U mne osobně platí obojí. Jak to muzikantství, tak myslím si dostatečná manuální zručnost. Přece jenom jako venkovský kluk jsem musel od malička ruce do práce zapojovat.

12. Jakou definici štěstí máte na mysli?