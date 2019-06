Má být určitým poděkováním všem pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými rodiči. V rámci propagace dlouhodobého pěstounství se připojuje Orgán sociálně-právní ochrany dětí Mělník (OSPOD) s aktivitami, které právě v Týdnu pěstounství mohou zájemci navštívit.

V prostorách Regionálního muzea Mělník bude možné od pondělí 10. června do pátku 14. června shlédnout výstavu s názvem Já, pěstoun, která je věnována životním příběhům a motivům skutečných pěstounů. V úterý 11. června bude patřit náměstí Míru kulturnímu programu. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení dětí z místních mateřských a základních škol a u informačního stánku pro veřejnost se seznámí s prezentací náhradní rodinné péče a především dlouhodobé pěstounské péče.

Ve středu 12. června je připraven Den otevřených dveří OSPOD. Zájemci o bližší informace si budou moci sjednat schůzku s příslušnou sociální pracovnicí pro náhradní rodinnou péči. Pod pojem náhradní rodinné péče spadají kromě osvojení i další formy péče o děti. Je to pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče dlouhodobá a institut svěření do péče třetí osoby. Pěstounem se může stát každý žadatel, který splní náležitosti pro zařazení do registru osob vhodných stát se pěstounem neboli osobou pečující.

Autorka: Marta Dušková