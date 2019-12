Samotné práce začnou na jaře příštího roku. Oprava je nezbytná z důvodu žalostného stavu veřejného osvětlení, které již dokonce vyhořelo. Stejně tak jsou již u školky nevyhovující současné chodníky.

„Samozřejmě tam jsou chodníky se starou dlažbou z doby, kdy ta školka vznikala. Veřejné osvětlení je na tom podobně. V rámci našeho projektu to musíme dát do pořádku,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Dodává také, že momentálně probíhají v souvislosti s osvětlením jednání o tom, jestli se udělají repase současných lamp, nebo dojde k instalaci zcela nových svítidel. Rozhodnuto by prý mělo být v krátkém termínu. Na jaře by pak práce měly začít. Náklady na nové chodníky a osvětlení budou činit přibližně 1,5 milionu korun.