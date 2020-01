„Podařilo se nám docílit toho, že SŽDC s největší pravděpodobností bude chtít realizovat celkovou rekonstrukci trati do přístavu,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Poukazuje také na fakt, že si občané v souvislosti s touto tratí dlouhodobě stěžují na dvě záležitosti. Jednou z nich je hluk. Proto by se podle místostarosty mělo najít technické řešení modernizace trati.

Druhou věcí je pak opakující se pojíždění po trati a její posouvání, které přerušuje chod města. „Subjekt, který to projektuje, nyní prověřuje i možnost dvouúrovňového křížení. To je samozřejmě náročné na pozemky, proto jsme tedy byli požádáni o vyhlášení stavební uzávěry. V opačném případě by se nic neprojektovalo,“ vysvětluje Schweigstill. Dodává také, že si město uvědomuje existenci developerského projektu na výstavbu bytů, jenž by mohl být narušen. „Je možné, že se někdo bude chtít s městem soudit za zmařený projekt. Zatím s námi tedy nikdo nekomunikoval. Pokud by k tomu ale došlo, tak je potřeba si uvědomit, že trať do přístavu je celoměstský problém, na který si stěžuje obrovské množství lidí,“ upozorňuje.

Podle Schweigstilla není reálná vize, že by byla trať zrušena, jelikož je státní a narušila by se tím politika ministerstva dopravy. Projekt, na jehož realizaci bude potřeba zhruba 150 milionů korun, prý tedy počítá s maximálním možným počtem odhlučňovacích zařízení.