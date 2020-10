Podle dohody zástupců hotelů a ministra zdravotnictví ze začátku tohoto týdne by mohla soukromá ubytovací zařízení v případě nutnosti odlehčit zdravotnímu systému. Ubytovala by pacienty nemocnic z takzvaných sociálních lůžek, kteří už nepotřebují lékařskou péči, například seniory s covidem, kteří se zatím nemohou vrátit mezi vrstevníky, nebo pacienty bez covidu, kteří potřebují zázemí k doléčení.

Lenky Prousová, provozovatelka hotelu U Císaře v Mělníku uvedla, že by bylo otázkou, o jaké pacienty by šlo a jaká by byla kompenzace ze strany státu. „Zatím se nám nikdo neozval, nikde není žádná nabídka zveřejněna,“ odpověděla stručně na dotaz Deníku, zda by hotel měl o covidové hosty zájem.

„Jde především o to, aby stát nastavil jasná pravidla, zatím to je jedna paní povídala,“ řekl Jiří Janeček z příbramského penzionu Malý Janek a připomněl, že by musel zvážit ekonomické hledisko. „Zvýšily by se náklady na dezinfekci a ochranné prostředky. Kdyby se to sečetlo, nevím, jestli by to byla významná pomoc,“ poznamenal Janeček.

Podle Pavla Havlíčka z hotelu Zelený strom v Hořovicích by ubytování nemocných bylo v současné době zajímavou alternativou. „Nejsou ale známy parametry, co bychom museli z naší strany zajistit. Od toho by se to odvíjelo. Ale v principu je to správné,“ řekl Havlíček. Stejně jako další provozovatelé ví o možnosti stěhovat do hotelů a penzionů pacienty s lehčím průběhem nemoci pouze z médií.

„Myslím, že výběr si udělají sami,“ poznamenal Vladimír Storkup z Hotelu Maxim v Berouně, který je vzhledem ke koronavirové situaci prázdný.

Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, právě hasiči dostali za úkol vytipovat místa, kam by se mohli přestěhovat lehčí případy pacientů z nemocnic. „Konkrétní seznam míst zatím nezveřejňujeme, je třeba dořešit další provozní věci, nechceme veřejnost mylně informovat,“ uvedla Fliegerová s vysvětlením, že finální rozhodnutí není na hasičích.

Vybraná zařízení musí podle Fliegerové splnit několik podmínek: kapacitu nad sto osob, možnost samostatného stravovaní, samostatné sociální zařízení a vlastní prádelnu.

