V posledních letech je ubytovna dočasným domovem ukrajinských uprchlíků. Ti si musí do konce prázdnin najít jiné ubytování. „Nyní už musejí po vlastní ose. Někteří se vracejí zpět na Ukrajinu, jiní mají domluvené nové bydlení,“ řekl Deníku Trejbal.

Provozovatelka mělnického kempu Radka Kapounová potvrdila, že po prázdninách se ubytovna zavře. „Za současných podmínek tam nelze dále ubytování poskytovat. Ještě než přišla válka na Ukrajině, ubytovna byla dva roky prázdná. Její stav je skutečně špatný," uvedla Kapounová.

Darja zůstává v Mělníku

Deník mluvil i s dvacetiletou Darjou, která na ubytovně žije a zároveň pracuje v restauraci Autocamp Mělník. „O konci ubytovny vím, hledám si byt tady v Mělníku, abych to měla blízko do práce," řekla servírka, která je ve městě od začátku války na Ukrajině, tedy více než dva roky. Zpátky do své země se zatím nechystá.

Rozhodnutí, co bude dále s budovou, která je majetkem města, zatím nepadlo. „Není to úplně na pořadu dne. Pravděpodobně se ubytovna zbourá, ale nejdříve musíme téma projednat na radě města," dodal Tomáš Trejbal.

Kolik je v současné době na Mělníku ukrajinských uprchlíků, nelze podle radního přesně říct. „Reálně to nikdo nespočítá. Město komunikuje s jednotkami klientů, kteří jsou nějakým způsobem nemohoucí, nedokážou se o sebe postarat. Ostatní se začlenili do systému, proto není nutné být s nimi v kontaktu," poznamenal.

Kempu se podle Kapounové uzavření ubytovny nijak nedotkne. „Kemp je oproti ubytovně naprosto v pohodě a sezona běží naplno," uvedla provozovatelka kempu, který je největším a nejnavštěvovanějším kempem na Kokořínsku.