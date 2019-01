Mělnicko - Školy musejí kvůli nízkému počtu přijatých žáků vyhlásit třetí kolo přijímacího řízení.

Poprvé po patnácti letech bude mít mělnické gymnázium letos v září méně početné první ročníky. Ve dvou třídách mohlo být až šedesát studentů, bude jich ale pouze pětačtyřicet. Potvrdil to ředitel Gymnázia Jana Palacha Miroslav Klouček.

Přesto škola nebude vyhlašovat třetí kolo přijímacího řízení, které by prázdná místa v lavicích mohlo zaplnit. „Bylo by to zbytečné,“ prohlásil ředitel.

Jinde ale kvůli nedostatku zájemců další kola přijímacích řízení vyhlašují. Jinak by se totiž mohlo stát, že třídy zůstanou prázdné.

Jako na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Kralupech nad Vltavou. „Možná poprvé, co existuje tato škola, budou třídy dvouoborové nebo tříoborové,“ uvedl k nízkému počtu žáků ředitel školy Lubomír Černý. „Měli jsme poměrně dobrý počet přihlášek, ale v poslední fázi, kdy se odevzdávaly zápisové lístky, utekli zájemci na gymnázia a obchodní akademie,“ dodal Černý.

Se stejným problémem se potýká také neratovické střední odborné učiliště a odborná škola. Podle tamní ředitelky Marcely Hrejsové přijala škola zatím o čtvrtinu žáků méně než v loňském roce. „Co mě děsí, je nezájem o zednickou profesi. Vždycky jsme třídu otevírali, vloni bylo dokonce hodně zájemců, pro příští školní rok ale obor kvůli nezájmu otevírat nebudeme,“ řekla ředitelka SOU a SOŠ Neratovice.

Všichni ředitelé se shodují, že nedostatek žáků je ovlivněn zejména demografickým vývojem. A pocítí to všechny školy. Od zřizovatelů dostanou méně peněz na provoz škol, protože ten se odvíjí od počtu žáků. Některým z nich dokonce hrozí i snižování počtu zaměstnanců.

PETRA ŠPITÁLSKÁ, GABRIELA BENEŠOVÁ