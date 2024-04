/FOTOGALERIE/ Areál bývalého chemického učiliště v kralupské části Lobeček čeká v následujících letech velká rekonstrukce. Kromě nové základní školy v hlavní budově se promění i budova někdejšího internátu. Doma by tam měli být senioři.

Areál učiliště, které opustili poslední žáci před loňskými prázdninami, koupily Kralupy nad Vltavou od kraje za téměř 40 milionů korun. Z hlavní budovy má být základní škola pro 540 žáků. Rekonstrukce čeká i bývalý internát. Podle kralupského starosty Libora Lesáka tam město plánuje domov pro seniory, místní i přespolní, s kapacitou přes sto míst.

Do nového domova v Lobečku by se měl přesunout i Červený Mlýn Všestudy. „Kapacita Všestud je omezená a neodpovídá standardům dnešní doby," připomněl starosta.

Do někdejší ubytovny by se mohlo vejít až 120 lůžek, což je zhruba o polovinu více, než nabízí zařízení v nedalekých Všestudech. „Vznikne tak navýšení počtu nedostatkových míst pro občany Kralup nad Vltavou a obce s rozšířenou působností (ORP), ale přednost má nyní výstavba základní školy," poznamenal starosta s tím, že v Červeném Mlýně určitě nedojde na změny do roku 2028. „Do té doby bude tamní domov pro seniory normálně fungovat," potvrdil.

Přestavbu chce město financovat částečně i z dotací, ty ale ještě nejsou vypsány. „Jakmile to bude možné, o dotace zažádáme. Nyní je ale předčasné mluvit o konkrétní částce, kolik by rekonstrukce budovy stála," řekl Lesák, který je zároveň středočeským radním.

Domov v zámeckém parku

Vedení Červeného Mlýna je zatím zdrženlivé. „Oficiální stanovisko od našeho zřizovatele, kterým je Středočeský kraj, zatím nemáme," uvedla ředitelka organizace Aneta Heřmanová. Připomněla, že jakákoli modernizace stávajícího prostoru je velmi komplikovaná, protože objekt je památkové péči.

„Snažíme se udržovat domov co v nejlepším stavu, ale chybí nám prostory. Potřebovali bychom aktivizační místnost, kde můžeme s klienty cvičit. Pořádáme akce v jídelně a návštěvy chodí za klienty na pokoje. A to ani nemluvím o nedostatku úložných prostor," nastínila nedostatky více než 120 let staré budovy.

Domov pro seniory v Červeném Mlýně ve Všestudech který je součástí veltruského zámeckého parku, je v provozu už pětasedmdesát let. Samotný objekt byl postaven na konci 18. století. Prostory proto nesplňují parametry dnešní doby.

Například senioři nemají na pokojích vlastní sociální zařízení. V prvním patře budovy se musí na vozících přesouvat do koupelny přes dřevěný ochoz, což není ideální především v chladnějším počasí.

Dlouhá cesta na kafíčko

Jak Deník zjistil od jednoho ze seniorů, někteří klienti se v Červeném Mlýně cítí příliš vzdáleni od okolního světa. „Máme tady park, ale rádi bychom si skočili někam na kafíčko," uvedl senior, který byl se svými příbuznými na procházce ve Všestudech. V okolí objektu je sice klid a příroda, ale nejbližší obchod s potravinami je téměř kilometr. Kavárna je pak až u brány, což je z domova cesta přes celý park. V případě přesunutí do Kralup by se seniorům otevřely nové možnosti.

Co by se mělo dále dít s objektem ve Všestudech, zatím není známo.