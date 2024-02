/FOTO, VIDEO/ Kralupy nad Vltavou koupí od Středočeského kraje bývalé učiliště v Lobečku. Na pondělním zasedání to schválili kralupští zastupitelé. Krajskou nabídkou je odhadní cena v deseti splátkách.

Kralupské učiliště loni opustili poslední žáci | Video: Alena Hedvíková

Poslední žáci opustili chemické učiliště v ulici Cesta Brigádníků před loňskými letními prázdninami, dva roky po verdiktu krajských radních o sloučení školy s neratovickým učilištěm. Tehdy už bylo jasné, že o areál má zájem město - s cílem získat prostory pro další základní školu nebo zařízení sociálních služeb.

Loni na jaře schválili kralupští zastupitelé žádost kraji o koupi opuštěné školy. A po deseti měsících hlasovali o učilišti znovu, aby zájem města potvrdili. Na pondělním zasedání dospěli zastupitelé hladce ke shodě: město chce areál koupit za krajem nabízenou cenu 39 milionů 870 tisíc korun. Dalších 60 tisíc korun mají stát převody majetku.

Hnízdní budky po velkém úklidu čekají na návrat dravců na komíny v rafineriích

Předcházela tomu krátká debata, v níž padla například ze strany zastupitele Tomáše Pekárka otázka, zda kraj nezvažoval nabídnout městu učiliště za symbolickou cenu. Starosta Libor Lesák, který je zároveň středočeským radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, odpověděl záporně s vysvětlením, že i kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře. A stejně jako u dalších nemovitostí tohoto typu jde o částku odpovídající odhadu podle znaleckého posudku s možností splátek rozvržených do deseti let. Připomněl tím nedávný prodej liblického učiliště Českému Brodu za 84 milionů korun, také tam mají v areálu sídlit základní a mateřská škola.

Mělnicko: TOP 5 škol, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky na střední školy

Vybudování základní školy, případně zařízení sociálních služeb je i podmínkou, za které mohou Kralupy nad Vltavou školní areál v Lobečku získat. Pokud by ji město nenaplnilo, muselo by nově nabytý majetek kraji vrátit a dostalo by zpátky shodnou částku.

Prodej městu musejí ještě schválit středočeští zastupitelé, teprve pak může následovat prodej a zápis do katastru nemovitostí. Ke spěchu mají Kralupy nad Vltavou dobrý důvod. „Abychom stihli termíny dotačních titulů, budeme muset okamžitě pracovat na projektu a pak na výběru zhotovitele,“ řekl na zasedání starosta Lesák, který před časem náklady na přestavbu učiliště odhadoval na zhruba 600 milionů korun.