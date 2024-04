Opuštěné učebny, chodby a další školní prostory vypadají až strašidelně. Do prostor se má ale znovu vrátit život, a to během dvou až tří let. Podle starosty Libora Lesáka proběhne přestavba budovy na základní devítiletou školu pro 540 žáků.

Prodej bývalého kralupského učiliště městu už potvrdila smlouva s krajem

„Městská rada odsouhlasila firmu, která provede výběrové řízení na projektanta stavby. Cílíme k tomu, aby se budova otevřela nejpozději ve školním roce 2026/2027. Rádi bychom možná i dříve, ale uvidíme, jak všechny procesy půjdou," přiblížil Lesák stav projektu.

Až šest set milionů korun

Část přestavby bývalého učiliště v ulici Cesta Brigádníků na základní školu má být financována z dotací. „Požádáme o dotaci z národního plánu obnovy. Jsme na jednom z předních místech a měli bychom obdržet něco kolem 250 milionů korun," poznamenal starosta. Další žádost má vzápětí následovat. „Oficiálně jsme fyzicky objekt převzali. Nyní počkáme na přepsání v katastru a požádáme o další částku ministerstvo školství," dodal. Celkové náklady jsou přitom odhadovány na 500 až 600 milionů korun.

Kudy při uzavírce Veltruské? Zákaz průjezdu Třebízského zatím nepadl

O naplnění další kralupské devítiletky se Lesák podle svých slov rozhodně nebojí. Mají ji totiž navštěvovat nejen děti z města, ale i z okolí. „Vzhledem k tomu, že se rozrůstá jak město, tak okolní obce, nebude problém, že by učebny zůstaly poloprázdné," poznamenal.

Poslední žáci opustili chemické učiliště v Lobečku před loňskými letními prázdninami, dva roky po verdiktu krajských radních o sloučení školy s neratovickým učilištěm. Tehdy už bylo jasné, že o areál má zájem město - s cílem získat prostory pro další základní školu nebo zařízení sociálních služeb.