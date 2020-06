V pondělí 8. června začnou opravy asfaltových vrstev na silnici I/16, nedaleko Kralup nad Vltavou v části mezi Velvary a Chržínem, dlouhé třináct set metrů. Jde o závěrečnou pátou etapu oprav pět kilometrů dlouhého úseku.

Oprava silnice. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / František Kuba

Práce by měly být hotové do konce června. Mělnickému deníku to potvrdil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.