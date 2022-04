ETAPA 1

V 1. etapě se bude na náměstí Míru jezdit přes Palackého, a to až do 26. května. Ulice Legionářů bude uzavřena od náměstí Míru až po křižovatku s ulicí U Tanku. Objízdná trasa se tedy nařizuje ulicemi Tyršova, Jaroslava Seiferta, Kněžny Emmy a Palackého pro vjezd na náměstí Míru. Pro výjezd z náměstí Míru po místí komunikaci Palackého, Kněžny Emmy, nám. Karla IV., Pražská, Fibichova, Nová a Tyršova.



ETAPA 2

Ve 2. etapě bude ulice U Tanku zprůjezdněna obousměrně a ulice Legionářů bude uzavřena od křižovatky s ulicí U Tanku až po křižovatku s ulicí Tyršova do 31. července letošního roku.

Maminka Rozárky: Celiakii lékaři diagnostikovali dceři ve třech letech