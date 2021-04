Most o hmotnosti 135 tun zvedají čtyři počítačově ovládané hydraulické válce. „Ovládání bylo zatím od mostu, od června bude pro plavbu vysokých lodí řízení dálkové z šest kilometrů vzdálené plavební komory Hořín,“ oznámilo ŘVC. Původní most z roku 1905, který vážil 83 tun, skončil ve šrotu.

Lužecký železniční most je vůbec prvním zdvihacím mostem na české železniční síti. Předběhl tak už hotový most přes Labe v Kolíně, který by se v budoucnu měl také zdvihat, nebyl ovšem dosud osazen zdvihací technologií. Podobně na tom je i nový most u Čelákovic.

Železniční most v Lužci patří do pětice mostů, kterou ŘVC na kanálu měnilo. Jde o tyto mosty: místní komunikace Vraňany (zdvižný), silnice III. třídy Lužec (není zdvižný), železnice Lužec (zdvižný), místní komunikace Lužec (zdvižný) a účelová komunikace Chramostek (není zdvižný). Zdvižné mosty se budou dálkově ovládat z plavební komory na Hoříně.

Cílem přestavby mostů je umožnit proplutí velkým lodím do Prahy. Podjezdná výška se zvětšila na sedm metrů (dosavadní podjezdná výška byla 4,5 metru).