Unikátní podzemí bylo dvě stě let velkou popelnicí

Mělník - Mělnický osvětový a okrašlovací spolek pořádal v sobotu už čtvrtý den otevřených dveří mělnického podzemí. Ve spolupráci se Středočeskými vodárnami, které umožnily vstup přes svůj pozemek, se poprvé a pouze na jeden den povedlo zpřístupnit unikátní podzemní chodbu naproti poště v Tyršově ulici vedoucí pod Jungmannovy sady a radnicí na náměstí Míru až k bývalému plynojemu, který se nachází pod tamním parkovištěm.

Podle zdejšího kronikáře a zároveň předsedy Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku Martina Klihavce stav některých sklepení dotvrzuje, že posledních dvě stě let bylo využíváno jako velká popelnice. „Většina podzemí je plná odpadků, suti a popela. Majitelé měli díru ve dvoře, a aniž měli tušení, kam vlastně vede, sypali tam odpad, který nešel spálit v kamnech,“ říká Klihavec. Viděli, jak odpad v díře mizí a netušili, že končí v podzemí. V posledních deseti letech někteří majitelé za vynaložení nemalých finančních prostředků čistí sklepení od odpadu a tím umožňují veřejnosti nahlédnout částečně do tajemství minulosti.

Město nechalo zmapovat podzemí před patnácti lety a zjistilo se, že není možné vytvořit podzemní okruh a propojit celé podzemí, protože většina sklepení je oddělena skálou. „Napadlo mě, že by se mohly otvírat a zpřístupňovat pro veřejnost jednotlivé sklepy pod každým domem,“ vysvětluje Klihavec. Nejdříve se začalo domy, které patří městu. Jako první se v loňském roce otevřelo podzemí na náměstí Míru číslo popisné 11 a hned na první otevřený den přišlo okolo čtyř stovek nadšených lidí. Hned poté nabídla přístup do svého krásného sklepení majitelka dalšího domu na náměstí Míru.

Květnová prohlídka, v pořadí třetí, zavedla zájemce do rozsáhlých sklepů U Straků, které ve svém nejhlubším místě skrývají betonový bazén, který sloužil jako veslařský trenažér pro mělnického olympionika Josefa Straku. Poprvé byla k vidění místa, která nebyla pro veřejnost dosud zpřístupněna. Za veslařským bazénem vstoupili návštěvníci po nově zhotoveném schodišti do spojovací chodby, která vede podélně pod Palackého ulici. Na tuto chodbu je napojeno několik sousedních domů a jedná se o největší podzemní komplex, který lze ve městě najít.

Nápad částečně zpřístupnit mělnické podzemí pro veřejnost se zrodil v loňském roce v hlavě právě Martina Klihavce. „Od doby, kdy byla v podzemí zpřístupněna studna, uplynulo deset let a mě mrzelo, že se s podzemím nepokračuje. Vloni jsem se o to začal zajímat a na radnici jsem si prohlédl plánky podzemí,“ vzpomíná kronikář.

Předseda spolku se snaží neskončit čtvrtým dnem, i když někdy jsou jednání o zpřístupnění sklepení složitá a trvají dlouho. „Obcházím domy a oslovuji majitele, aby zpřístupnili na jeden den pro veřejnost svoje sklepení, ale většinou se setkávám s nesouhlasem. Nabízí prohlídku mně, ale já chci, aby do podzemí nahlédla široká veřejnost a rozšířila si povědomí o našem krásném městě,“ tvrdí předseda spolku.

Bez jeho nadšení by některá místa podzemí nebylo možné navštívit. Když vznikne nějaký problém, vyřeší ho sám. „V domě U Straků jsem byl na prohlídce 14 dní před veřejností a zjistil jsem, že bez dřevěného schodiště se lidé do spojovací chodby nedostanou. Ale nikdo mi atypické schody do výšky 150 metrů nechtěl zhotovit. Nakoupil jsem materiál a vyrobil jsem je sám,“ dodává Klihavec. Na materiál přispělo město a spojovací chodba byla přístupná.

- Podzemí začalo vznikat už ve 13. století a názory na jeho vybudování se liší.

- Existuje několik teorií proč vzniklo.

- 1. verze - Podzemí bylo zdrojem kamene, ze kterého se stavěly ve městě domy. Vždy se část vyrubala, a když se něco zbouralo, tak se do díry nahrnula suť a kutalo se o kus dál. Některá sklepení jsou dodnes plná suti.

- 2. verze - Další teorie hovoří o možné obraně před válečným rabováním a tažením. Lidé se zde pravděpodobně ukrývali.

- 3. verze - Jiný názor nabízí možnost úkrytu před požáry. Ve městě často hořelo, domy měly slaměné a dřevěné střechy.

- 4. verze - Anebo podzemí posledních tři sta let sloužilo k uskladnění vína, ale k tomu se dalo využít pouze první patro, podzemí má patra tři.

Marta Dušková