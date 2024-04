Sezame, otevři se: Před lodí Labská princezna se zvedne hořínský most

/FOTO, VIDEO/ Skoro sto metrů dlouhá loď Elbe Princess bude první dubnovou sobotu proplouvat zdymadlem v Hoříně. A bude to zajímavá podívaná, zvedne se kvůli ní totiž unikání zdvižný most – do sedmimetrové výšky.

Unikátní kamenný most na zdymadle v Hoříně, který se dokáže zvednout. | Foto: Metrostav